Kardinal Puljić: Da, moguće je da Lav XIV. proglasi blaženog Alojzija Stepinca svetim

Nakon izbora Benedikta XVI. 2005. i pape Franje 2013, iza kardinala Vinka Puljića je i treća konklava. Nakon bijelog dima bio je uz papu Lava XIV. dok se obraćao okupljenima na Trgu sv. Petra. Kardinal je za RTL ispričao iskustva s konklave i odgovorio na pitanje svih pitanja, hoće li blaženi Stepinac napokon postati svetac?

- Može, može, polako treba sačekati malo dok se stabilizira situacija, dok Sveti Otac uđe u situaciju, ja vjerujem da će to ići svojim tijekom - odgovorio je na pitanje može li Stepinac postati svetac tijekom pontifikata novog Pape. Rekao je da je bio uz Papu tijekom njegovog obraćanja zbog staža.

- Po protokolu, u ložu ulazi biskup kardinal, prezbiter kardinal i protođakon. Budući da sam ja od prezbitera s najdužim stažem izbornog kardinala, onda su mene odredili da ja idem. Bio sam jako ponosan i sretan - odgovorio je na pitanje kako se našao pored Lava XIV. Kardinal Puljić uvjeren je da je Amerikanac dobar izvor i da ima veliko iskustvo.

- Ovo će sigurno biti jedna nova faza papinstva, gdje taj čovjek ima veliko iskustvo upravljanja i onda će on to prenijeti, a ipak ima iskustvo i pastorala i redovnik je, tako da će on unijeti sve te elemente koje u sebi nosi u svoje papinsko vođenje, posebno jer je on kao redovnik, augustijanac i istog duha. Kako kaže Sveti Augustin: 'S vama sam kršćanin, a za vas sam biskup - uvjeren je Puljić.

Oštro je odbacio špekulacije da je novi Papa postao Amerikanac zbog Trumpa i trenutačnih političkih tokova.

- Nema to nikakve veze s politikom, često puta se previše nateže stvari. Ovo je potpuno izravan izbor kardinala po njihovu nadahnuću koga izabrati - objasnio je rezultat konklave. Dodao je da je primaran fokus novog Pape formacija svećenika, formacija biskupa, formacija redovništva i formacija odgojitelja.

Otkrio je i zašto se prvi dim čekao dulje od očekivanog.

- Zato što je to zasjedanje imalo duži period. Prvo naše zakletve, onda dug govor kardinala Cantalamesse koji je održao razmatranje. Tako da, ide procedura, nije to tako jednostavno - objasnio je kardinal Puljić.