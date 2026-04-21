Objavljeni papiri o aferi u šahovskom savezu: Spominju se ministar Ćorić, kum i hotel...

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić je upravo objavio dokumente koji otvaraju novu aferu u novom nacionalnom sportskom savezu! Ovaj puta se radi o Hrvatskom šahovskom savezu koji je kroz dulje od godinu dana vodio i sadašnji ministar financija Tomislav Ćorić (HDZ). Objavio je dokumente koje je dobio temeljem prava na pristup informacijama iz Saveza.

Prema objavi Šimunića, u Šahovskom savezu su mu potvrdili malverzacije, te da će podnijeti kaznenu prijavu, ali on se pita zašto su to obećali tek nakon njegova upita, a ne odmah kada su otkrili malverzacije. Također, u objavi stoji da je Ćorić preko svog kuma i člana uprave HEP-a Petra Sprčića udvostručio donacije prema Šahovskom savezu od te javne tvrtke.

A onda je novcem i tih donacija, prema isplati koju je objavio, podmirivan troškovi hotela za natjecanje iako su natjecatelji sami već sami plaćali trošak hotela, odnosno uplatili su Savezu da pokrije taj trošak!

Objavu prenosimo u cijelosti.

OČITO DA SE OVA PRIČA TIČE I TRENUTNIH ČLANOVA VLADE!

Evo vam kronologije događaja:

22.01. ove godine šaljem Hrvatskom šahovskom savezu zahtjev za pravo na pristup informacijama.

Sljedeći dan me zovu iz Saveza, pitaju kaj mi točno treba, izražavaju spremnost na suradnju, no kažu da im treba vremena.

05.02.2026. se ponovno javljaju i produžuju rok za dostavu za 15 dana.

13.04.2026. dostavljaju podatke te isti dan, 13.04.2026. pronalazim 3 sporna računa i šaljem novi zahtjev.

14.04.2026. dobivam sporne račune i ubrzo dolazi telefonski poziv iz kojeg shvaćam da sam najvjerojatnije s 3 navedena sporna računa pogodio u srž problema jer sam dobio dojam da je počela vladati panika u njihovim redovima.

O čemu se radi?

HŠS organizira 24.08.2024. - 01.09.2024. europsko prvenstvo amatera u šahu na Malom Lošinju.

Svi šahovski klubovi su sve plaćali savezu (smještaj i hranu, cca 29.000€) i savez je trebal platiti te troškove, no nije, već, kako su mi priopćili, novce troše nenamjenski.

24.11.2024. Tomislav Čorić (tć) postaje predsjednik HŠS te se u kuloarima tada govori da će srediti povećanje sponzorstva HEP-a, što se već 2025. i ostvaruje. Iznos koji je za 2023. i 2024. bil ukupno 66.400,00€ povećava se na 125.000,00€ u 2025..

Interesatno je da u upravi HEP-a sjedi vjenčani kum Tomislava Ćorića (tć), Petar Sprčić, za kojeg je 2020. osobno i on (tć) glasal da postane član uprave HEP-a.

09.04.2025. HEP uplaćuje 125.000,00€ Hrvatskom šahovskom savezu te se 16.04.2025. sanira dug prema tvrtci Jadranka Turizam, odnosno računi HŠS-a iz listopada 2024. godine.

Zanimljivo je da tek nakon mog konkretnog upita za 3 sporna računa HŠS obećava da će se za sve nepravilnosti sami prijaviti USKOKU-u i nadležnim institucijama. E, tu su shvatili da kak bi Zagorci rekli - vrag zel šalu.

Zanimljivo je da je Tomislav Čorić u međuvremenu postal ministar financija.

Zanimljivo je i to da nitko iz vladajuće strukture to nije primijetio. Zanimljivo je da oporba nije ovo primijetila, a sad se pokušavaju prikazati kao da su oni ovo pokrenuli.

Nazovite me ludim, ali nisam u ovo krenuo s nekom računicom. Ma nisam ni znao dokud to ide. Do članova vladajuće strukture? Ja najiskrenije kažem, možda sam naivan, da zaista nisam to pomislio.

Možda zato jer u mojoj glavi ljudi koji su na vlasti ili se bore da budu na vlasti najprije gledaju za druge, kao nekad u Dubrovačkoj Republici. Znate ono - služite narodu, a ne obrnuto?

Ja sam to stvarno vjeroval i još uvijek vjerujem da tak treba biti.