Kardiokirurg dr. Bulat iz KBC-a Split zbog mita na optuženičkoj klupi, svjedočio sin preminulog

Na Županijskom sudu u Splitu nastavljeno je suđenje kardiokirurgu Cristijanu Bulatu iz KBC-a Split kojega se tereti za primanje 3000 eura mita za obavljanje operacije na srcu Ivice Adžaipa, koji je i preminuo u bolnici u studenom 2018. godine. Svjedočio je sin preminulog, Jure Adžaip koji se prisjetio kako se skupljao novac za mito kojega je njegova majka nosila liječniku.

- Tata je bio u kritičnom stanju, ali nisu mi htjeli govoriti detalje jer mi nisu htjeli stvarati stres jer radim u Njemačkoj. Kad sam došao doma znam da je u tijeku bilo prikupljanje novca, ja sam dao 200 eura. Ne sjećam se koliko je ukupno prikupljeno. Majka i rodica su s time išle kod doktora. Jedan liječnik mi je u to vrijeme rekao da ocu nema spasa, a mama je nakon susreta s doktorom Bulatom došla sva sretna i rekla je da će biti pomaka. Ja sam tatu vidio u lošem stanju i nisam vjerovao u to – kazao je Jure Adžaip. Na sudu je pročitan i njegov iskaz s ispitivanja na USKOK-u iz 2018. godine u kojem je Jure kazao da pretpostavlja da je otac bio mrtav i prije nego su iz bolnice javili da je umro, a da se cijela drama ustvari odvijala da se opravda uzimanje mita.

Pročitan je i iskaz medicinske sestre za koju je supruga preminulog, Ljubica Adžaip kazala da joj je rekla da nema ništa od operacije ako ne da mito gestikulirajući prstima šuškanje novca. Medicinska sestra navela je kako je dr. Bulat vrstan kardiokirurg te da su, što se tiče mita, to bile priče koje mogu i ne moraju biti istinite i da ona to nikad nije vidjela.

U srijedu je na Županijskom sudu svjedočila upravo supruga, Ljubica Adžaip, koja je iznijela mučne detalje oko pretraga, priprema za operaciju i davanja mita liječniku.

Njezin suprug je naime ležao na Križinama na kardiokirurgiji od 22. listopada, a 29. listopada utvrđeno je da ima vodu oko srca i aneurizmu te da treba na hitnu operaciju. Čekalo se da dođe dr. Bulat kako bi ga prebacili na Firule, no on je došao tek 8. studenog koji je pokojnom Ivici otvoreno rekao da će umrijeti, možda i tijekom operacije. Medicinska sestra gestom joj je pokazala da treba dati novac, i Ljubica je, iako ljuta i razočarana, odlučila to napraviti da spasi mužev život. Odnijela mu je 1000 eura, s njom u društvu je bila rođakinja.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL/

- Kad sam nakon sat vremena razgovora s njim izvadila kuvertu i stavila je na stol samo je pogledao, ništa nije rekao. Samo je počeo detaljno o operaciji. Dao nam je nadu. Kad je netko pokucao, a nas dvije se spremale otići, gurnuo je kuverti pod neki papir. Htjela sam spasiti muža – rekla je Ljubica. No, svota očito nije bila dovoljna jer usprkos teškom muževom stanju Ivica Adžaip i dalje nije bio premješten na Firule. Nakon što se to naposljetku i dogodilo, dr. Bulat je odugovlačio s operacijom.

– Shvatila sam da je iznos koji sam dala premali, sklopila sam ruke i molila ga da učini što god može, da ću ga nagraditi. Tad je rekao da će operacija biti u petak – kazala je Ljubica koja je 16. studenoga donijela drugu kuvertu, opet u društvu rođakinje.

– Rekao je da ne treba, ali je ipak uzeo. Rodbina se ljutila jer smo dale novac jer su im tijekom posjete na Intenzivnoj rekli da je Ivica praktički mrtav, da nema šanse u oporavak – kazala je Ljubica. Dva dana poslije Ivica Adžaip je preminuo, a Ljubica i rođakinja su ogorčene u ponedjeljak opet išle kod dr. Bulata. Tražile su da im vrati novac. Istog dana u poslijepodnevnim satima našli su se na parkingu kod “Lesnine” u Dugopolju. Dr. Bulat im je vratio obje kuverte rekavši da mu je žao.

Podsjetimo, USKOK-ova optužnica Cristijana Bulata tereti ga da je od 8. do 16. studenoga 2018. godine u Splitu, kao pročelnik Zavoda za kardiokirurgiju KBC-a Split i ujedno kardiokirurg operater, odugovlačio s operacijom srca Ivici Adžaipu iako je znao da mu je indicirana žurna operacija, a koju je obavio tek kada je primio mito.

Najčitaniji članci