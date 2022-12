Na splitskoj Kardiokirurgiji više nema liste čekanja: 'Ključna je organizacijska promjena'

Splitska kardiokirurgija jedan je od rijetkih odjela koji nema liste čekanja, a da pacijenti tamo odmah dolaze na red, potvrdio je pročelnik Klinike za kardiokirurgiju KBC- a Split dr. Mate Petričević.

Iako na Klinici imaju 15 kreveta i tek jednu operacijsku salu, odličnom organizacijom posla u samo godinu dana nestalo je lista čekanja. Kako je za Hinu rekao Petričević, koji je na Kliniku došao 1. rujna 2021. godine, u nešto više od godinu dana su povećali kapacitet na istoj logističkoj potpori i s istim uvjetima rada po broju ljudi.

"Sve smo to napravili zahvaljujući organizacijskim promjenama. povećali smo operativni kapacitet s prijašnjih dva do tri pacijenta tjedno na današnjih 10 do 12 pacijenata tjedno. Uzimajući broj tjedana u godini, brojke su sasvim jasne. Upravo su ti brojevi vrlo dobro rezultirali značajnim smanjenjem liste čekanja do konačnog gašenja te liste početkom rujna ove godine", kaže Petričević.

Nastavlja da su tako kroz godinu dana ugasili listu čekanja te da ponosno danas može reći da se na splitskoj Kardiokirurgiji ne čeka na operaciju.

Ovu će godinu završiti s ukupno 450 operacija, a da ne bi došlo do novih lista čekanja, tamošnji kirurzi rade cijeli dan do u noć, što se ocjenjuje kao odličan primjer kako se mogu smanjiti liste čekanja.

"Do dolaska mog tima izvršavale su se operacije koje su, prema nekim izvješćima, bile u većinom jednostavne operacije srčanih premosnica. Našim dolaskom se uspostavio novi poredak u kojem smo postali otvoreni za sve pacijente. Do tada duge i neuređene liste čekanja te zapušteni pacijenti rezultirali su s težim i kompleksnim kirurgijama koje smo spremno preuzeli. Svi iz tima smo dugo godina radili, boravili i educirali se na centrima velikog volumena pa smo bili spremni prihvatiti rizične pacijente", istaknuo je Petričević.

Sada imaju oko 40 posto izoliranih srčanih premosnica, što se smatra jednostavnom operacijom, a 60 posto su operacije koje spadaju u viši stupanj kompleksnosti.

"To su brojke koje su približne onima na bolnici Rebro", izjavio je Petričević.

Splitska Kardiokirurgija je prije dolaska dr. Mate Petričevića na njeno čelo bila dio afere zbog nesavjesnog liječenja i primanja mita, pa se povjerenje pacijenata prema tamošnjim liječnicima izgubilo, no dolaskom Petričevića i njegovog tima s KBC Rebro na toj Klinici pacijenti dolaze bez ikakvih opterećenja.

U Split su iz Zagreba stigli dr. Stjepan Ivanković, dr. Rajka Gabelica i prof. Višnja Ivančan, inače dugogodišnja predsjednica Hrvatskog društva anesteziologa i osoba koja je provela više od 20 godina na mjestu šefice kardioanestezije na Rebru.

Najčitaniji članci