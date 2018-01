Karepovac: Ljudi nose maske, noću glave prekrivaju dekama

Smrdi, smrdi, užasno smrdi. Kad puše južina, po Solinu ljudi šetaju s medicinskim maskicama preko lica, kad puše bura, "neugodni vonj" ometa živote pola Splita ili Podstrane, a kada nema vjetra, onda su na udaru naselja uz Karepovac. Traje to od konca studenog otprilike, tada je (konačno) krenula sanacija odlagališta otpada Karepovac, gdje su desetljećima svašta odlagali građani Splita, ali i brojnih okolnih gradova. Građani se žale da je situacija ponekad neizdrživa. Kažu da ponekad ne mogu izaći van od smrada, da se po noći pokrivaju dekama po glavi, ali da smrad svejedno prodire.

Prva faza radova trajat će do svibnja

Prvo tehnički detalji: sanacija će se provesti u nekoliko faza, a ova prva je "najsmrdljivija". Ujedno je i najkraća, premještanje "škovaca" bi trebalo biti završeno do svibnja. Uključuje premještanje tona i tona otpada s jednog dijela Karepovca na drugi, kako bi se na upražnjenom mjestu napravile betonske kazete, po svim propisima, za odlaganje otpada još koju godinu. U međuvremenu bi naime trebao profunkcionirati Regionalni centar za gospodarenje otpadom u Lećevici, a na kraju balade bi Karepovac zatvorio svoja vrata, pretvorivši se u zeleno brdo s parkovima i igralištima. Tako je barem planirano.

Odlagao se i bolnički otpad

Kopanje teškim strojevima po tonama smeća (Karepovac je od svog nastanka narastao 60 metara u visinu, a desetljećima se pored komunalnog i građevinskog otpada tamo odlagao i bolnički otpad, boje, kemikalije...) i njihovo premještanje očekivano je na površinu podiglo smrad s početka priče. E sad, dio stanovnika ovog područja se ravna po onoj strpljen-spašen, dok dobar dio ne želi čekati. Organizirao se narod u udruge ili pojedinačno kako bi upozorio na neodrživost situacije – smatraju da ih (nas) se truje, kako su u zraku otrovi, kako izvođači pojma nemaju jer sigurno postoji neki način da se desetljećima skupljan otpad premjesti uz miris ruža... Teorija urote se tu i tamo spomene, premisa je kako odgovorni i izvođači radova znaju za štetne tvari u zraku no zbog novca ih (nas) drže neinformirane.

Sanacija

Što se tiče radova, činjenica je da Eurco, tvrtka koja je zadužena za posao (zajedno s firmom G.T. Trade) ima bogato iskustvo upravo na sanaciji deponija i odlagališta otpada. Neki od tih poslova (a rade ih od 2004. godine) su bili i veći zahvati od Karepovca, kazali su svojedobno njihovi predstavnici građanima na okupljanju u prostorijama gradskog kotara uz odlagalište otpada. Tiho Barić, predsjednik udruge "Karepovac – drugo lice Splita" koji je i sam sudjelovao u pregovorima, potvrdio nam je svojedobno da je postojala tehnička mogućnost da se smrad smanji. Međutim, dodao je tada, to bi ujedno značilo (poskupljenje je minimalno, gotovo nevažno) znatno produljenje ove faze radova na sanaciji. Tek nešto manje bi "vonjalo", a umjesto pet-šest mjeseci radovi bi trajalo najmanje godinu dana. Dakle, barem kroz ovu turističku sezonu i ljeto s uobičajenih 35 stupnjeva Celzijusovih.

Nastavni zavod za javno zdravstvo pak na svojim web stranicama svakodnevno objavljuje stanje izmjerenih vrijednosti sumporovodika, amonijaka, lebdećih čestica PM10 s udjelom metala, sumporovog dioksida i dušikovog dioksida, dok se od početka godine mjere i vrijednosti merkaptana. Iz Grada Splita pak na tjednoj bazi objave izvještaj o stanju: do danas je iskopano i prebačeno 260 tisuća kubika otpada.Također, iz Banovine tvrde kako do danas nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti propisanih Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku. Prethodne dvije noći je na mjernoj postaji Karepovac uočeno povišenje satnih koncentracija amonijaka i merkaptana, zbog povećane vlage uz tlo. Kada je izvođač smanjio intenzitet radova, vrijednosti su se smanjile, doznajemo iz gradske uprave u petak popodne.

Kod takvog stanja stvari, nekih alternativa čini se niti nema. Do prije koji mjesec su (smo) svi zazivali sanaciju Karepovca, ekološke katastrofe koja vreba gotovo u srcu Splita. Smrad je valjda bio najmanje što se moglo očekivati od kopanja po smeću. Štete po zdravlje, ako je vjerovati odgovornima, ne bi trebalo biti.