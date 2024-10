Karin: 'Na sastancima roditelja sudjeluju i roditelji učenika koji radi probleme. Zabrinuti si'

Nakon više ispada novog učenika, zbog čijeg se ponašanja u prethodnoj školi u Zagrebu ispisao gotovo cijeli razred, i danas se održavaju brojni sastanci. Traže se prikladne mjere i rješenje mučne situacije. O tome su u emisiji "Otvoreno" govorili Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih; Alma Rovis Brandić, viša savjetnica za socijalne pedagoge i preventivne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje te Klaudio Čurin, odvjetnik grupe roditelja.

Nastavljen je razgovor s roditeljima koji je jučer započeo, kazao je Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Na njemu su sudjelovali roditelji četvrtog razreda zagrebačke osnovne škole, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, gradski ured, Centar za socijalni rad RH.



- Bili smo svi tu na raspolaganju, odgovorili na sva pitanja koja su roditelji postavili, na sve njihove dileme koje su oni imali i vezano za ono što smo mi ponudili i što je moguće da u ovom trenutku napravimo da bi svako dijete bilo sigurno, rekao je.





Ipak, roditelji i dalje nisu zadovoljni, odbili su prijedloge.



- Ja i sad izražavam i molim sve one roditelje da razmisle, još jednom prođu sve ono što su čuli, što su vidjeli, da gledaju isključivo interes svog djeteta, svaki roditelj i da donese najbolju odluku za njega. Ja osobno razumijem roditelje, poštujem svaku njihovu odluku, ali se duboko ne slažem s nekim stvarima, napomenuo je.

Karin je otkrio da svi sudjeluju na sastancima, pa i roditelji problematičnog dječaka. Otkrio je da su roditelji zabrinuti i postavljaju pitanja hipotetske naravi na koja se trenutno i ne može odgovoriti.





- Ne razumiju jedni roditelji druge. Večeras da smo imali bolje razumijevanje roditelja, mislim da bi došlo do tog dogovora, jer su postavljena jasna pitanja ovog dijela roditelja onim roditeljima na koja oni nisu dali odgovor i to je, mislim, presudilo da roditelji nisu sada prihvatili sve ono što je ponuđeno, rekao je.

Klaudio Čurin, odvjetnik grupe roditelja nije mogao nazočiti današnjem sastanku s roditeljima. Rekao je da je pokušao pristupiti sastanku s obzirom na to da su na njemu bili predstavnici tijela javnih vlasti, ali objašnjeno je da su se odvjetnici trebali najaviti.



- Nije nam objašnjeno na temelju kojeg propisa smo se trebali najaviti. I rečeno nam je da bi onda i drugi došli s odvjetnicima, rekao je.





- Ono što je jako bitno, nama je iskomunicirano u tom trenutku da će se i predstavnici koji su bili tamo predstaviti roditeljima nakon što mi napustimo prostorije. Roditelji su nakon toga, da bi zadržali duh koncilijantnosti, zatražili obrazloženje zbog čega ne možemo sudjelovati. Roditelji su ipak pristali da mi ne sudjelujemo na tom sastanku, nastavio je.



- Smatramo da bi bilo korisno da smo mi bili tamo prisutni i da bi tako bila možda olakšana komunikacija, ali to, nažalost, nije uspjelo, kazao je odvjetnik.



Jučerašnji prijedlog nalaže da se uz asistenta dječaku daje još dodatni psiholog i stručna služba da mu bude na raspolaganju.



- Cijela stručna služba koja broji pet osoba je na raspolaganju uvijek svakom učeniku, tako i ovdje. Ovdje je pomoćnik u nastavi ciljano biran, po struci je diplomirani socijalni radnik koji je cijelo vrijeme trebao biti uz učenika(...) tako da je sve dogovoreno tako da bi učenik bio cijelo vrijeme pod nadzorom odrasle osobe, napomenuo je Karin.

Alma Rovis Brandić, viša savjetnica za socijalne pedagoge i preventivne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje rekla je da je u kontaktu sa sadašnjom školom. Otkrila je da je u prošloj školi s još nekoliko kolega iz Agencije provela niz postupanja.

- Ono što mi utvrđujemo, utemeljeno je na pedagoškim bilješkama koje škola mora voditi te na razgovoru sa svim dionicima, s roditeljima jednog djeteta, drugog djeteta, s djelatnicima škole. Mi smo utvrdili da su bila evidentirana ova ponašanja za koja se dječaka proziva, rekla je.

- Naše iskustvo kaže da u školama u kojima su zaposleni socijalni pedagozi se događa najmanji broj prijava i najmanji broj stručno-pedagoških nadzora vezanih uz nasilje, rekla je.

- Ja bih jako željela naglasiti da je svako ponašanje djeteta signal vapaja u pomoć. I ako se dijete neprimjereno ponaša, mi možemo reagirati na to neprimjereno ponašanje, no puno je zrelije i puno je korisnije ako reagiramo na one muke koje iz djeteta izviru, a vidimo ih kroz neprihvatljiva ponašanja. To bi bila uloga socijalnog pedagoga, kazala je.

Pedagog bi trebao pomoći problematičnom dječaku, ali i ostalima pružiti podršku.

- Potpuno razumijem i roditelje koji su zabrinuti, njihovo je legitimno pravo brinuti o sigurnosti svoje djece. Molim ih ljudski za neko vrijeme, za razumijevanje, da daju priliku stručnjacima da dovedu do nekih povoljnih ishoda, dodala je Rovis Brandić.