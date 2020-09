Karin: U nekoliko ustanova imamo veći broj oboljelih jer ljudi nisu nosili maske...

<p>Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije <strong>Željka Karin</strong> komentirala je velik broj novooboljelih u toj županiji. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Roditelji se u Slavonskom Brodu i Šibeniku bune zbog maski </strong></p><p>- Nije dobra brojka. Unatoč velikom broju testiranja imamo velik broj novooboljelih. Mi lociramo sve one koji su prvi oboljeli. Od jedne osobe nam ide u 5, 6 smjerova. Koje najčešće ide od jedne ustanove pa se onda šire. Sve one ustanove koje se pridržavaju mjera, u njima se nije raširila bolest jer su nosili maske. Imamo sada u nekoliko ustanova u Splitu žarišta gdje je veći broj obolio jer se nisu pridržavali mjera, odnosno nosili maske - rekla je. </p><p>Napomenula je kako su sigurno trećina testiranih koji su pozitivni asimptomatski bolesnici, piše <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a545466/Karin-U-nekoliko-ustanova-u-Splitu-imamo-zarista-jer-ljudi-nisu-nosili-maske.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>- Tesitraju se obiteljski kontakti, testiraju se djeca koja idu u škole. To su jedni od razloga pojačanih testiranja - objašnjava Karin. </p><p>Na nadolazeću sezone gripe gledamo s oprezom i strahom, ističe. </p><p>- Nadamo se da će se do sezone gripe barem donekle smanjiti brojke. Ako ostanu ove brojke, sigurno neće biti dobro - rekla je Karin. </p><p>Što se cijepljenja protiv gripe tiče, Karin kaže kako će se građani javiti svojim obiteljskim liječnicima, ali kako prioritet imaju kronični bolesnici, osobe starije od 65 godina te zdravstveni radnici. </p><p>- Vjerujem da će se s državne razine pribaviti cjepiva koliko bude trebalo - kazala je. </p><p> </p><p> </p>