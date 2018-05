Karlovčani će moći naručiti kontejnere za glomazni otpad

Zbog negativnih posljedica, povećanog broja odbacivanja glomaznog otpada u prirodu karlovačka Čistoća ponovno vraća svoju uslugu koju je prije dva mjeseca ukinula kako bi smanjili troškove poslovanja, te će od idućeg tjedna svaki korisnik ponovno moći jednom godišnje naručiti besplatni kontejner za odvoz glomaznog otpada, najavila je direktorica tvrtke Josipa Škrtić Pucarević u četvrtak u Reciklažnom dvorištu na Ilovcu te još jednom podsjetila građane da otpad mogu besplatno dovesti i u njihovo reciklažno dvorište na Ilovcu, kao i u kontejnere koji se dovoze po rasporedu odvoza u mjesnim odborima i gradskim četvrtima.

- Sada nakon dva mjeseca primijetili smo lagan porast divljih deponija, te odlučili da ponovno omogućimo svakom našem korisniku po zahtjevu odvoz po obračunskom mjestu, ali i da ostavimo ovaj odvoz po rasporedu u gradskim četvrtima i mjesnim odborima, kao i u našem reciklažnom dvorištu - rekla je Škrtić Pucarić, te napomenula da je odlaganje besplatno, a građani zahtjev za zbrinjavanje glomaznog otpada mogu ispuniti obrazac direktno online na njihovoj web stranici Čistoća ili ga isprintati, ispuniti i predati u tvrtku, a na njihovoj stranici se nalazi i raspored odvoza glomaznog otpada.

- Nema razloga za stvaranje divljih deponija, intencija je da ih u potpunosti pokušamo eliminirali i na taj način rasteretimo gradski proračun za tu stavku koju u konačnici opet mi odrađujemo na zahtjev grada - zaključila je Škrtić Pucarić dodajući da će to Čistoću godišnje stajati oko 900.000 godišnje, te da će krajem godine analizirati sve učinke. Podsjetila je i da nastavljaju sa ugradnjom čipiranja i barkodiranja kanti na području Karlovca, te da su od 23.000 kanti do sada ugradili pola. Rekla je i da je to na području kolektivnog stanovanja složenija aktivnost i da je odlukom Grada odlučeno da će na jedan spremnik od 1100 litara biti raspodijeljen na 18 korisnika što će u dovesti do manjeg broja kontejnera u gradu.