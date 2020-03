Karma je čudo: Influencer koji je lizao WC školjku ima koronu

Influencer Larz iz Kalifornije poznat je po svojim svakodnevnim spačkama koje objavljuje na svom Instagram profilu. Ovog puta odlučio se pridružiti 'korona virus izazovu' u kojem je morao polizati dasku od javne WC školjke. Cijeli je izazov snimio i podijelio na društvenim mrežama.

Ovaj se izazov proširio po društvenim mrežama, a pogotovo na aplikaciji TikTok. Iako se mnogi zgražaju i ne mogu vjerovati da su ljudi sposobni za takvo što, drugi, poput Larza, uživaju u tome i skupljaju 'lajkove' na društvenim mrežama.

Nekoliko dana nakon videa s WC školjkom, Larz je objavio video u kojem se nalazi u bolničkom krevetu i u kojem govori da je pozitivan na korona virus, javlja New York Post.

Video je pokušao podijeliti i na svom Twitter profilu, no to nije uspio jer mu je profil izbrisan zbog uznemirujućeg sadržaja koji je prethodno objavio. Tko zna, možda i nije bolestan već je to još jedan od njegovih bolesnih načina za privlačenjem pozornosti.