Karmelinov DNK pronašli na skuteru, doveo ih do ubojice

Lezi, lezi dolje, vikali su osumnjičeniku policajci pod punom opremom i naoružani dugim cijevima nakon što su razvalili vrata stana.

Na snimci uhićenja koju je u petak objavila splitska policija čuje se razbijanje te se vidi kako je pod pun stakla.

- Pazi, polako - govorili su dok su bosonogog uhićenika izvodili van iz stana. U stanove Vlade Zolote (46) i Jerka Pirića (34) u Omišu te Stipe Ringwalda (47) u Šibeniku policija je upala gotovo istovremeno u četvrtak u jutarnjim satima. Vidljivo je da su osumnjičenike za ubojstvo Karmelina Fistanića (38) 9. studenog u Omišu iznenadili te su ih zatekli u gaćama i bose. Nisu se opirali.

Tijekom dana su trajale pretrage stanova, obiteljskih kuća te ugostiteljskih objekata koje koristi uhićena trojka. Posebno je na meti istražitelja bio kafić “Kantun” gdje su u nazočnosti Zolote pretraživali svaki kutak u potrazi za dodatnim materijalnim dokazima.

Pretragom stana u Šibeniku kod Ringwalda su pronašli 42,3 grama kokaina, 125 grama hašiša, 9,34 amfetamina te 41 komad streljiva.

Na konferenciji za novinare policija nije htjela govoriti o motivima, no načelnik Sektora kriminalističke policije Ante Matković potvrdio je da postoji spor težak pola milijuna kuna između pokojnog Fistanića i jednog od osumnjičenika. Kako doznajemo, riječ je o Jerku Piriću, bivšem poslovnom partneru ubijenog, koji je vodio posao dok je Karmelino bio u Norveškoj.

Novac mu je trebao jer se želio širiti na posao s poker aparatima te otvoriti vlastiti automat klub. Počeo je stiskati Pirića i tražiti povrat duga, a kad to nije uspjelo tužio ga je sudu. To je pola milijuna razloga zbog kojih je Pirić mogao željeti smrt bivšeg partnera, smatraju istražitelji. Inače, Karmelino se prvo za pomoć obratio policiji i državnom odvjetništvu. Želio je Pirića prijaviti zbog prijevare, no objasnili su mu da je riječ o građansko-pravnom odnosu i uputili ga u parnicu.

Foto: MUP Trojica osumnjičenih u petak popodne privedeni su na splitsko Županijsko državno odvjetništvo. Pirić je naručitelj likvidacije, Zolota je pružao “tehničku podršku”, a neposredni izvršitelj je Ringwald, nekadašnji prvak moto utrka, sumnja policija. Zolota je smjestio Ringwalda na omiško područje, osigurao skuter i oružje, te se nakon ubojstva brinuo za logistiku. Neke okolnosti koje su dovele do uhićenja trojice splitska policija je otkrila na konferenciji za medije u petak ujutro. U mjesec dana kriminalističke obrade slučaja posvetili su se svim osobama s kojima je Fistanić poslovao ili se družio – tako je od početka “isplivalo” ime Jerka Pirića. Riječ je o sporu koji datira iz 2015. godine, kada je izgorio plažni objekt u Pisku kojeg su držali kao suvlasnici.

Taj dug bi lako mogao biti motiv za ubojstvo, no u policiji zasad ne izlaze s detaljima. Da je tako naime, prijavili bi trojku za kvalificirani oblik ubojstva, točnije teško ubojstvo iz koristoljublja. Doznali smo međutim da je na splitskom predjelu Pazdigrad pronađen skuter Yamaha T-max kojim se ubojica dovezao do Volkswagen Pola u kojem se nalazio Fistanić te u njega ispalio šest metaka iz “škorpiona”. Do skutera su pak došli gotovo slučajno: istraživali su sumnju kako je taj skuter korišten u pljački benzinske crpke što se pokazalo netočnim. Provjerili su, međutim, biološke tragove na skuteru te ostali šokirani rezultatima – pronađen je DNK Karmelina Fistanića.

Povezujući Ringwalda sa skuterom, povezali su ga s ubojstvom.

Bivši motociklistički as je već mjesec dana boravio na splitskom, odnosno omiškom području, a to su mu omogućila dvojica naručitelja, ubrzo su ih istražitelji povezali sa Šibenčaninom. Potvrđeno nam je kako je tijekom pretraga stanova, vozila i brodica uhićene trojke pronađena i odjeća te neki drugi predmeti “koji se dovode u vezu s ubojstvom”.

Foto: ŠIBENIK IN Na cesti iznad Omiša u smjeru Splita, kod mjesta Naklice, pronađeno je još dokaznog materijala, no ne i poluautomatski “škorpion”. Pirić i Zolota dobri su prijatelji te su posljednje vrijeme često bili skupa, a s Ringwaldom su se povezali preko Jerka koji je svojedobno s njim dijelio ćeliju. Iako je komunikacija, osobna i preko mobitela, važan dio dokaznog materijala u ovom slučaju, čini se da Karmelina nisu dovabili na mjesto likvidacije pozivom, lažiranjem nekakvog dogovora. Istražitelji drže da su pomno pripremajući ubojstvo pratili Fistanića te se 9. studenog oko 14 sati sve “poklopilo”, a Ringwald je dobio “zeleno svjetlo” za izvršenje jednog od brutalnijih ubojstava posljednjih desetljeća...

Karmelina je ubio u autu iz neposredne blizine dok je s djevojkom jeo pizzu iz fast fooda.