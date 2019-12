Kod Ringwalda pronašli kokain, hašiš, amfetamine, streljivo...

Policija je jučer na području Omiša, Šibenika i Zagreba pretražila stanove i druge objekte te prijevozna sredstva u kojima su bili osumnjičenici za organizaciju ubojstva Karmelina F. boravili.

Pretragom stana u Šibeniku kod osumnjičenika pronašli su 42,3 grama kokaina, 125 grama hašiša, 9,34 amfetamina te 41 komad streljiva, rekli su na konferenciji za medije u petak ujutro. Kako saznajemo, radi se o Stipi Ringwaldu koji je nekad punio novine motociklističkim uspjesima, a kasnije sukobima sa zakonom. U policijskoj evidenciji Ringwald ima više od stotinu prijava - od nasilničkog ponašanja, zlouporabe droga, prijetnji... Kriminalistička istraga se nastavlja.

Podsjetimo, akcija u kojoj je sudjelovao veći broj pripadnika specijalne policije, istražitelja iz Omiša te “pojačanja” iz Splita (jer je slučaj od prvog dana dobio dužnu pozornost, proglašen je prioritetnim u rješavanju), odvijala se u četvrtak od ranog jutra.

Specijalci s dugim cijevima su, nakon provaljivanja ulaznih vrata “ovnom” u stanu uhitili Vladu Z. dok su gotovo istovremeno “pali” Jerko P. te Ringwald. Tijekom dana su trajale pretrage stanova, obiteljskih kuća te ugostiteljskih objekata koje koristi uhićena trojka. Posebno je na meti istražitelja bio kafić “Kantun” gdje su u nazočnosti osumnjičenika pretraživali svaki “kantun” u potrazi za dodatnim materijalnim dokazima. Navodno su na omiškom području angažirani policijski ronioci jer su inspektori došli do saznanja gdje je odbačeno oružje s kojim je počinjen zločin. Za sada se zna kako je do uhićenja došlo nakon mjesec dana aktivnog praćenja osumnjičenih – čini se da je pronađen skuter (yamaha X-max) s kojim se ubojica dovezao do automobila u kojem je sjedio Karmelino Fistanić te u njega ispalio šest hitaca.

Navodno je upravo na skuteru pronađen ključni forenzički dokaz koji povezuje cijelu ekipu sa zločinom. Prema za sada dostupnim informacijama od osoba uključenih u cijeli slučaj, Jerko P. je naručitelj likvidacije, dok je Vlado Z. pružao “tehničku podršku”. Smjestio je Ringwalda na omiško područje, osigurao skuter i oružje, te se nakon ubojstva brinuo za logistiku.