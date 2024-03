Kasparov: 'Ako Rusija izgubi rat, Putinovi dani su odbrojani'

Ruski legendarni šahist Garry Kasparov, ali prodemokratski aktivist te jedan od najglasnijih kritičara ruskog predsjednika Vladimira Putina i Kremlja, gostovao je u emisiji "Agenda: Svijet" HRT-a.

Smatra kako se Putin okoristio terorističkim napadom u Moskvi jer nitko više ne priča o ratu u Ukrajini i ruskoj agresiji.

- Svaka vijest o terorističkom napadu je tragično iznenađenje, jer ljudi pogibaju. Ali ovdje je previše otvorenih pitanja. Još ne znamo zašto je odgovor ruskih sigurnosnih službi bio tako spor. Policijska postaja udaljena je nekoliko stotina metara. Baza interventne policije udaljena je manje od tri kilometra.Ne treba vam jedan sat da dođete do zgrade. Osim toga, Amerikanci su ih upozorili na potencijalni ISIL-ov napad, a ignorirali su ih, Putin je to čak javno opovrgnuo - rekao je Kasparov.

Kasparov je prije nekoliko tjedana stavljen na Ruski popis terorista i ekstremista, na pitanja zašto je završio na toj listi, kaže da je to osuda bez dokaza.

- Ja sam terorist, ekstremist, strani agent. Mnogi su moji kolege dobili istu titulu od države. Ako se protivite diktatorima, morate biti spremni na to. Tako je to. Lopovi i teroristi nazivaju nas lopovima i teroristima To je osuda bez ikakvih dokaza. Ali za državu je jako važno da glumi kako su svi koji se protive Putinovoj diktaturi teroristi. Nažalost, tako se igra ta igra izvan Rusije - rekao je te komentirao izglede o završetku rata u Ukrajini.

'Putinovi dani su odbrojani ako izgubi rat'

- Putinov politički život ovisi o ishodu rata u Ukrajini. Ako Ukrajina pobijedi, što sada nije izgledno, jer slobodni svijet nudi slabu pomoć, ali ako pobijedi, Putinovi su dani odbrojeni. To znamo iz ruske povijesti. Ruska javnost može tolerirati ratove koji završe pozitivno, čak i uz goleme žrtve. Svaki geopolitički neuspjeh i vojni poraz rezultirao je velikim promjenama - zaključio je pa dodao.

- Ako Ukrajina uspije, Putinovi će dani biti odbrojeni. Moći ćemo promijeniti smjer kojim se Rusija kreće - rekao je Kasparov koji ima Hrvatsko državljanstvo.