Kasparov: Ovi uvjeti se moraju ispuniti da Putin ode s vlasti...

Ponajbolji šahist u povijesti, ruski disident i od 2014. godine vlasnik hrvatske putovnice, Gari Kasparov, pojavio se ovih dana na CNN-u. Njegov nastup izazvao je dosta reakcija širom svijeta, jer je ovaj šahovski velemajstor pričao o uvjetima koji bi se trebali ispuniti da Vladimir Putin napokon ode s vlasti...

- Osjećaji nezadovoljstva potezima Kremlja samo će rasti. Kao prvo, ruska elita i ruski građani trebali bi priznati da je ovaj rat za njih izgubljen. Loše vijesti koje dolaze do Rusa iz Ukrajine sigurno će potaknuti ljude da ustanu protiv režima jer ekonomska situacija u Rusiji će biti još lošija - rekao je Kasparov i nastavio:

- Dakle potreban je vojni poraz u Ukrajini i socio-ekonomski ustanak da bi imali prave uvjete za puč. Puno Putinovih prijatelja i suradnika bi u toj situaciji tražilo 'žrtveno janje' i uvijek je diktator taj kojeg se okrivi za sve neuspjehe - dodaje svjetski poznati šahist.

Za kraj je rekao kako za Putina neuspjeh u Ukrajini nije opcija.

- On želi pokazati snagu i 'auru nepobjedivosti', baš kako bi izbjegao to da postane meta ruskih građana. Za nekoga tko je cijelu karijeru diktator, poraz u ratu je razarajući. U mnogo slučajeva, za te ljude to je pitanje političkog preživljavanja, ali i samog preživljavanja. Zato se mora pretvarati da pobjeđuje u ratu - rekao je za kraj Kasparov, prenosi Business Insider.

