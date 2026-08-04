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PALA CIJENA NAFTE

Katar tvrdi: Došlo je do napretka u američko-iranskim mirovnim pregovorima

Piše HINA,
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Katar tvrdi: Došlo je do napretka u američko-iranskim mirovnim pregovorima
Foto: Ayal Margolin
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Katar je u utorak rekao da posrednici napreduju u naporima za okončanje američko-iranskog rata, što je smanjilo cijene nafte iako je Teheran opovrgnuo tvrdnje predsjednika Donalda Trumpa da su pregovori već u tijeku

Cijena sirove nafte Brent pala je za preko četiri posto nakon objave Katara, čime se nastavio pad od ponedjeljka na temelju nade da bi se uskoro mogao postići sporazum o obnovi prometa u blokiranom Hormuškom tjesnacu, piše Reuters. Međutim, tjesnac zasad ostaje gotovo posve zatvoren te je napadnut još jedan brod koji je pokušao proći kroz njega.

Trump je u ponedjeljak rekao da su pregovori s Teheranom počeli, a da Iran sada ima "posljednju mogućnost" da postigne sporazum. Iranski dužnosnici pak su ustrajali u tome da nisu u tijeku nikakvi razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej je spominjao samo pregovore s Omanom glede prometa u Hormuškom tjesnacu, rekavši da su bili pozitivni te da se nastavljaju.

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Ipak, viši američki dužnosnici su bili optimistični, pri čemu su ministar financija Scott Bessent i državni tajnik Marco Rubio ukazali na napredak u razgovorima o ponovnom otvaranju tjesnaca, kojim je prije rata prolazilo oko petinu svjetske nafte i ukapljenog zemnog plina.

"U tim je pregovorima postignut napredak, no nisu još dovršeni. Nadamo se da će se to dogoditi veoma uskoro", rekao je Rubio novinarima u State Departmentu.

Bessent je rekao da bi se dogovor s Iranom o ponovnom otvaranju Hormuza mogao postići do utorka ili srijede.

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Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Madžed al-Ansari je rekao da je postignut napredak te da posrednici, uključujući Katar, Pakistan i Oman, blisko koordiniraju svoje napore kako bi olakšali pregovore i razmjenu nacrta prijedloga između Washingtona i Teherana.

Viši pakistanski sigurnosni dužnosnik je kazao: "Naš jedini cilj sada je postići barem to da obje strane pristanu započeti razgovore".

Iran je zaustavio većinu prometa u Hormuškom tjesnacu dok Washington održava blokadu iranskih luka i brodova povezanih s Iranom. Također, proiranski hutisti su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije u Crvenom moru, što je dodatno ograničilo opskrbu nafte.

Iran duže vrijeme traži kontrolu nad tjesnacem, za koju tvrdi da bi je dijelio s Omanom koji je na drugoj obali prolaza.

Kada bi se Iranu zajamčila kontrola nad prolazom, to bi predstavljalo veliku promjenu u regionalnoj ravnoteži moći, a Washingtonu bi bilo teže tvrditi da je rat koji je Trump započeo zajedno s Izraelom u veljači oslabio Teheran.

Dužnosnici zemalja Perzijskog zaljeva i analitičari tvrde da Iran smatra da može izdržati duže od Washingtona tako što će poremećajima u prometu i energetskoj infrastrukturi podići cijenu sukoba za SAD, piše Reuters.

Iran javno odbacuje pregovore s Washingtonom otkako se početkom srpnja urušio memorandum o razumijevanju koji su dvije strane potpisale prethodnog mjeseca.

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