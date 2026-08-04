Katar tvrdi: Došlo je do napretka u američko-iranskim mirovnim pregovorima

Cijena sirove nafte Brent pala je za preko četiri posto nakon objave Katara, čime se nastavio pad od ponedjeljka na temelju nade da bi se uskoro mogao postići sporazum o obnovi prometa u blokiranom Hormuškom tjesnacu, piše Reuters. Međutim, tjesnac zasad ostaje gotovo posve zatvoren te je napadnut još jedan brod koji je pokušao proći kroz njega.

Trump je u ponedjeljak rekao da su pregovori s Teheranom počeli, a da Iran sada ima "posljednju mogućnost" da postigne sporazum. Iranski dužnosnici pak su ustrajali u tome da nisu u tijeku nikakvi razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej je spominjao samo pregovore s Omanom glede prometa u Hormuškom tjesnacu, rekavši da su bili pozitivni te da se nastavljaju.

Ipak, viši američki dužnosnici su bili optimistični, pri čemu su ministar financija Scott Bessent i državni tajnik Marco Rubio ukazali na napredak u razgovorima o ponovnom otvaranju tjesnaca, kojim je prije rata prolazilo oko petinu svjetske nafte i ukapljenog zemnog plina.

"U tim je pregovorima postignut napredak, no nisu još dovršeni. Nadamo se da će se to dogoditi veoma uskoro", rekao je Rubio novinarima u State Departmentu.

Bessent je rekao da bi se dogovor s Iranom o ponovnom otvaranju Hormuza mogao postići do utorka ili srijede.

Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Madžed al-Ansari je rekao da je postignut napredak te da posrednici, uključujući Katar, Pakistan i Oman, blisko koordiniraju svoje napore kako bi olakšali pregovore i razmjenu nacrta prijedloga između Washingtona i Teherana.

Viši pakistanski sigurnosni dužnosnik je kazao: "Naš jedini cilj sada je postići barem to da obje strane pristanu započeti razgovore".

Iran je zaustavio većinu prometa u Hormuškom tjesnacu dok Washington održava blokadu iranskih luka i brodova povezanih s Iranom. Također, proiranski hutisti su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije u Crvenom moru, što je dodatno ograničilo opskrbu nafte.

Iran duže vrijeme traži kontrolu nad tjesnacem, za koju tvrdi da bi je dijelio s Omanom koji je na drugoj obali prolaza.

Kada bi se Iranu zajamčila kontrola nad prolazom, to bi predstavljalo veliku promjenu u regionalnoj ravnoteži moći, a Washingtonu bi bilo teže tvrditi da je rat koji je Trump započeo zajedno s Izraelom u veljači oslabio Teheran.

Dužnosnici zemalja Perzijskog zaljeva i analitičari tvrde da Iran smatra da može izdržati duže od Washingtona tako što će poremećajima u prometu i energetskoj infrastrukturi podići cijenu sukoba za SAD, piše Reuters.

Iran javno odbacuje pregovore s Washingtonom otkako se početkom srpnja urušio memorandum o razumijevanju koji su dvije strane potpisale prethodnog mjeseca.