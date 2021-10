Saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović gostujući na televiziji N1 osvrnula se na slučaj Mate Rimca koji dobiva novac iz europskog fonda, a projekt mu kasni.

- Meni je čudno da nitko osim RF-a nema potrebu reagirati na netransparentno trošenje sredstava iz EU fondova. Zamislite da netko godinama kasni, dobio je već jednu odgodu, tri tjedna nakon kašnjenja traži novu, a prethodno je rekao da su sve stvari riješene… To se nikome drugome ne bi toleriralo. Očito imamo miljenike ove Vlade. I stalno se ponavlja da su miljenici često vezani uz tehnološka, kvazinapredna rješenja - rekla je Peović te dodala:

- Upozoravamo da svi rokovi probijeni, a davno je dan iskaz da je sve riješeno. Upozoravali smo na netransparentnu dodjelu zemljištu i intervencije njegova oca koji se obično potpuno izuzima iz bajkovite priče o mladom poduzetniku, iako je u cijelom procesu, to je tranzicijski tajkun iz 90-ih koji je sudjelovao i još uvijek sudjeluje. Analizirali smo zapise Gradskog vijeća Svete Nedelje gdje se jedan HDZ-ov vijećnik izlanuo, priznao da Ivan Rimac njega zove na telefon i urgira da se zemljište dodijeli. Jasno je da nema natječaja da se znalo kome će zemljište ići - istaknula je.

Neki stručnjaci za EU fondove kažu da ovakvo kašnjenje nije ništa specijalno.

- Pozvala bih da takvu izjavu komentiraju sve koji su se bavili EU fondovi. A mi smo tu kao zastupnici da propitujemo, postavljamo pitanja koja drugi očito ne misle postaviti. Napravili smo zadaću koja nije popularna. Kada gledate saborske klubove i teme koje biraju, za nas se to ne može reći. Nije bilo popularno napasti Matu Rimcu, no mi smo to napravili - rekla je Peović.

'Riječ je o protuzakonitom izboru ravnatelja HRT-a'

Komentirala je izbor novog glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Šveba.

- Taj proces je korumpiran i jasno da je riječ o protuzakonitom izboru ravnatelja HRT-a koji je u debelom sukobu interesa. Jučer smo u saborskoj raspravi zaključili da HDZ-u ostaju krimen i krivnja s kojim se trebaju nositi. To je kao da vašu N1 televiziju dođe uređivati vlasnik RTL-a. Postoji Zakon o HRT-u prema kojem kandidat mora dati izjavu kojom potvrđuje da nije u sukobu, a Šveb je dao izjavu kojom potvrđuje da je u sukobu interesa. Sudionik je u vlasništvu firmi koje direktno konkuriraju s HRT-om. Stvari su prilično očite. To je hakiranje javnog od strane privatnog. Mi smo tu oni koji plaćamo HRT koji košta milijardu i 300 milijuna kuna i ti novci su hakirani od privatnih interesnih skupina i to nije prvi put - rekla je Peović.

Radnička fronta bila je za kandidata koje je zaposlenik HRT-a.

- Nevjerojatno je da nitko s HRT-a nakon godina dana u toj instituciji nije stručan da postane ravnateljem. Ne možemo reći da je puno ljudi u ovako eklatantnom sukobu interesa kao Šveb, da se izbor ni ne može provesti po proceduri. Radnici HRT-a bi bili sigurno. Nekoliko puta smo predlagali da bi radnici trebali imati više utjecaja na odabir ravnatelja - rekla je Peović.

Oporba se ujedinila oko izbora novog ravnatelja javne televizije, no Peović kaže da bi radije da se ujedine oko radničkih prava i radničkih zakona.

- Mi (Radnička fronta) se tu praktički sami borimo. Da ne kažem da od oporbenih stranka HDZ ima jako dobru podršku u proturadničkim zakonima o radu. To se jutros vidjelo na Odboru, svi osim mene i Radničke fronte glasali su za Zakon o minimalnoj plaći, koji će smanjiti minimalnu plaću - rekla je Peović.

Komentirala je i najavljeni novi Zakon o radu.

- Zakon se donosi u netransparentnoj proceduri. Problem je što nemamo uvid, dobivamo komadiće prijedloga i to preko izjava ministra Josipa Aladrovića u medijima. To je potpuno neprihvatljivo. Sada se uputio novi Zakon samo socijalnim partnerima i mi možemo samo naslućivati, a sigurno da ni njima nije sve na pladnju. Neprihvatljivo je da javnost nije upoznata s detaljima - kazala je.