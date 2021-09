Najmanje osam ljudi poginulo je u poplavama nakon katastrofalnih oluja koje su noćas pogodile New York i New Jersey, objavila je policija. U New Yorku je sedmero poginulih, a među njima je dvogodišnje dijete. U istom su stanu našli mrtvog 50-godišnjeg muškarca i ženu (48).

Kako prenosi CNN, sjeveroistok SAD-a pogodile su rekordne padaline nakon što ih je pogodio oslabjeli uragan Ida. Uz Central Park u New Yorku i Newark u New Jerseyju je zabilježio dnevni rekord u količini kiše. Meteorolozi navode da je dosadašnji rekord u Central Parku bio iz 1927. godine.

Zbog golemih količina kiša koje su izazvale pravi kaos u prometu i velike štete, bez struje je više od 280.000 ljudi u New Yorku, New Jerseyju i Pennsylavniji.

Pod upozorenjem za bujične poplave na istoku SAD-a trenutno je oko 60 milijuna ljudi, a u New Jerseyju i Pennsylavniji zabilježili su tornada koja su oštetila brojne kuće.