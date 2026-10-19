Helikopteri su u ponedjeljak spašavali ljude zarobljene na krovovima kuća u istočnoj Španjolskoj, dok su obilne kiše izazvale smrtonosne poplave koje su odnijele najmanje tri života i ostavile tisuće stanovnika bez izlaza.
Katastrofalne poplave pogodile Španjolsku: Ima mrtvih, ljude spašavaju helikopterima
Helikopteri su u ponedjeljak spašavali ljude zarobljene na krovovima nakon što su obilne kiše zahvatile istočnu Španjolsku, gdje je u poplavama i olujama poginulo je najmanje troje ljudi, a na više od 80.000 stanovnika i dalje se odnosi naredba da ostanu u svojim domovima.
Zbog silovitih kiša koje je donijela oluja Adam, nekoliko gradova duž mediteranske obale ostalo je odsječeno nakon što su se rijeke izlile iz korita, a ulice pretvorile u bujice. Prizori podsjećaju na katastrofalne poplave u valencijskoj regiji prije dvije godine u kojima je život izgubilo više od 230 ljudi.
Pripadnici vojne jedinice za hitne intervencije pronašli su u ponedjeljak tijelo žene tijekom akcije spašavanja u gradu Olivi, čime je broj smrtno stradalih porastao na tri, izvijestila je regionalna televizijska kuća A Punt, pozivajući se na izvore iz te jedinice.
Tijekom vikenda potvrđena je smrt još dviju žena. Jedna je pronađena na plaži u Saguntu u regiji Valenciji na istoku Španjolske, dok je drugu odnijela bujica u mjestu Cabrera de Maru nedaleko od Barcelone.
"Katastrofa"
U mjestu Els Pobletsu sjeveroistočno od Alicantea, silina vode nagomilala je automobile i kombije, dok su stanovnici pokušavali spasiti štogod iz svojih domova.
"Ovo selo... to je katastrofa. Neki su ljudi ponovno izgubili sve, baš kao i 2007. godine, kada se dogodila potpuno ista stvar”, rekao je 49-godišnji kuhar Javier Fornez.
Meteorolozi ističu da klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem čine ovakve ekstremne vremenske pojave sve češćima i razornijima.
Nacionalni meteorološki zavod AEMET izvijestio je da su obilne kiše povezane s olujom Adam donijele iznimne količine padalina diljem istočne Španjolske. U mjestu Pegu u pokrajini Alicanteu, u 36 sati palo je 632 mm kiše, dok je na nekoliko lokacija u južnom dijelu regije Valencija i sjevernom dijelu pokrajine Alicante u istom razdoblju zabilježeno više od 500 mm padalina.
AEMET je izdao nekoliko crvenih upozorenja, savjetujući stanovnicima da izbjegavaju sva putovanja i potraže utočište na višim terenima. U ponedjeljak ujutro 800.000 stanovnika bilo je obuhvaćeno naredbom da ostanu u zatvorenom, što se do kasnog poslijepodneva taj smanjilo na 87.000 u osam općina.
Neka područja teško dostupna i terencima
Evakuirano je više od 2000 ljudi, uglavnom u Olivi, a vlasti su provele gotovo 100 akcija spašavanja u Valenciji i Alicanteu, izvijestila je civilna zaštita.
Gradonačelnik Pega Enrique Moll izjavio je za radio A Punt da nekoliko ljudi još uvijek čeka evakuaciju helikopterom s krovova svojih kuća. Svi pristupni putevi prema gradu bili su blokirani, a čak ni teška vojna vozila nisu se mogla probiti u određenim područjima, dodao je.
Zamjenik gradonačelnika tog obalnog grada Salvador Llopis rekao je u ponedjeljak za državnu televiziju TVE da hitne službe spašavaju zarobljene stanovnike, posebno starije osobe koje su ostale zatočene u svojim domovima, pri čemu im voda seže do struka.
"Moraju stajati na stolovima i namještaju kako se ne bi smočili", rekao je, dodajući da su padaline, počinivši veliku štetu na infrastrukturi, ipak počele slabjeti.
Zbog izdanih upozorenja u regiji Valenciji obustavljena je nastava za više od 100.000 učenika, a središnja vlada angažirala je interventne jedinice vojske i nacionalne policije.
Očekuje se premještanje središta oluje u ponedjeljak poslijepodne prema Kataloniji, osobito u područja oko Barcelone i Girone, gdje bi u manje od 12 sati moglo pasti više od 100 mm kiše. Vlasti su upozorile da je rizik povećan jer je tlo već zasićeno vodom od prethodnih nevremena.
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