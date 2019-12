Katastrofe pogodile svijet: Gori kontinent, Venecija pod vodom

Više od 85 posto Venecije je pod vodom nakon novih naleta vode koje su poplavile grad, a gradonačelnik Luigi Brugnaro kaže da će se šteta popeti do milijardu eura. Osim što su poplavljene brojne kuće, poslovni prostori i sakralni objekti, pogođen je i turistički sektor jer su brojni turisti otkazali rezervacije i dolazak.

Najviše je stradala bazilika svetog Marka, venecijanska katedrala i ponos, koja je pretrpila štetu od 5,5 milijuna dolara. Katedrala je bila zatvorena i prošli mjesec nakon velikih poplava i u nju se nije moglo ući tjedan dana.

Voda je prodrla do podzemnih kripti, koje su bile poplavljene 24 sata prije nego se ispumpala voda.

U susjednoj Švicarskoj lavina se srušila na skijašku stazu u švicarskom zimovalištu Andermatt i zatrpala šestero skijaša, ali su svi preživjeli. Dvije osobe su s lakših ozljedama spašene u operaciji traganja i spašavanja.

Foto: SOCIAL MEDIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Ostalih četvero je neozlijeđeno i također spašeno ili su se sami izvukli iz snijega. Svih šestero su švicarski državljani. Lavina je bila dugačka 300 i široka 60 metara, prenosi švicarski portal 20min.ch.

Tri lavine pogodile su i Ankogel, skijalište u Koruškoj u Austriji. Jedna lavina dogodila se izvan skijališta te je zatrpala dvoje ljudi koji su se spuštali izvan staze.

Ni druga strana svijeta nije ostala pošteđena prirodnih katastrofa. U Australiji i dalje bjesne smrtonosni požari, a pozvana je i vojska kako bi pomogla vatrogascima u borbi protiv vatrene stihije koja već tjednima bijesni u blizini Sydneyja.

A massive shout out to 100s and 100s of volunteers that gave up their Christmas and Boxing Day to cut lines, backburn, mop up and black out. This is extremely important work to try and contain fires ahead of deteriorating weather early next week. Thank you. #NSWRFS #nswfires pic.twitter.com/TnJA46vN4i