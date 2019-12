Snimka sa skijališta: Počela se kotrljati smrtonosna lavina...

Šest ljudi je spašeno i dvoje lakše ozlijeđeno u lavinama na skijalištima u Austriji i Švicarskoj u četvrtak ujutro. Potraga za nestalima još traje. Švicarske vlasti pretpostavljaju da je velik broj ljudi zatrpan hrpom snijega te je u tijeku velika akcija spašavanja, piše Blick.ch.

Društvenim mrežama proširile su se i snimke sa skijališta.

Austrijski ski resort Angokel je pogođen s tri lavine, dok je švicarski Andermatt pogodila jedna. Policija je prvi poziv za pomoć zaprimila u 10.50 sati ujutro, a na terenu je više od 60 spasitelja, helikoptera i pasa. Nadležne vlasti tvrde da su lavine izazvali skijaši koji su skijali izvan osiguranih staza.

Ministarstvo vanjskih poslova javlja kako zasad nema podataka da u lavinama ima i stradalih hrvatskih skijaša.

Breaking: Massive search and rescue operation underway in #Andermatt Switzerland, after an avalanche hit a big group of skiers pic.twitter.com/LFw9BBm4Cr