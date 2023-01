Katičić o porukama: 'Proslijedio sam poruku da vidi kakva je situacija. Ne znam tko je Zoltan'

Krunoslav Katičić, glavni tajnik HDZ-a i negdašnji državni tajnik u Ministarstvu imovine nam se javio i komentirao svoju poruku bivšem predsjedniku uprave Hrvatskih šuma Krunoslavu Jakupčiću. Kaže da nije utjecao na zapošljavanje nikoga, a razjasnio je i misterioznog Zoltana.

Podsjetimo, ovo je njihova prepiska.

Katičić Jakupčiću prosljeđuje poruku sljedećeg sadržaja koja mu je poslana.

"Poštovani g. Katičiću, nadam se da ste uživali na domjenku. Evo samo da se nadovežem na ono što sam jučer spominjao. Radi se o Josipu Juriću, diplomiranom magistru inženjeru šumarstva, a svakako bi htio radno mjesto u struci u Hrvatskoj. Bio je na razgovoru za pripravništvo u Hrvatskim šumama. Svaka pomoć bi dobro došla. Šaljem njegov CV. Hvala puno i lp, Zoltan".

Tu poruku Katičić je proslijedio Jakupčiću, a Jakupčić mu par dana kasnije odgovara: "Imenjače, Josip Jurić će raditi u Upravi šuma podružnica Zagreb". Katičić mu odgovara:

"Hvala, to je bitno. Čujemo se"

'Nisam ništa prejudicirao niti tražio zaposlenje'

Katičić nam kaže da uopće ne zna tko je Josip Jurić koji je dobio posao.

- Ne poznajem ga uopće i ne znam što je bilo nakon toga. Ne prejudicirajući ništa, proslijedio sam Jakupčiću poruku od prijatelja da se vidi kakva je situacija. Jer životno i logično mi je da netko tko je bio na razgovoru i dobije odgovor. Ljudi mi prilaze i traže svašta i rijetko na to pristajem, ali ovo mi se činilo logičnim za pitati. Jer mi se prijatelj požalio da je bio na razgovoru i da nije dobio odgovor. Nisam ništa prejudicirao niti tražio zaposlenje – kaže Katičić.

Ali pravi misterij je Zoltan. Prva pretpostavka je da je Katičić proslijedio poruku od glasnogovornika HDZ-a Zoltana Kaboka. No, Kabok je rekao da to nije on, nego se radi o osobi istoga imena. Katičić kaže da to sigurno nije Kabok, ali kada smo ga pitali tko je Zoltan, kaže da ne zna.

- Ne znam tko je Zoltan i tu poruku je meni proslijedila treća osoba koja me zamolila da provjerim što je bilo nakon razgovora – kaže Katičić.

Najčitaniji članci