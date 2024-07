Katja Bekavac za 24sata: Puno je smireniji, on je čovjek bez mrlje na karijeri, teško mu je

Izgleda da je dobro utjecalo to što sam došla, bio je staložen i usredotočen. Iznio je svoju obranu jasno i koncizno da on ne može imati nikakav utjecaj niti doticaj sa teretom, za to što ga se tereti. Što se toga tiče imam pozitivan stav prema svemu jer ide u tom pravcu da su i odvjetnici naglasili koliko je nemoguće kontrolirati teret koji se ukrcava na veliki brod. Ima 200 točaka preko kojih bilo tko sa strane može ubaciti nešto, kako je to bilo pod teretom, za to su odgovorni samo lučki radnici. Teret ne ukrcava ni kapetan ni radnici na brodu, govori Katja Bekavac za 24sata, koja je s kapetanom Bekavcem u braku 28 godina i imaju dvoje djece.

Uzbuđena je i misli samo pozitivno.

- Vidjeli smo se u sudnici, dopustili su nam da se vidimo na tri metra udaljenosti, porazgovarali smo i čak se i našalio. Čini mi se da i on gleda drugačije na sve, vidi nadu, postali su i oni svjesni da je situacija u kojoj se našao bizarna - govori.

Iako je supruga pomorca, razdvojenost joj je teško pala.

- Ja sam supruga pomorca koji je i prije navigavao ovoliko drugo. Nakon toliko vremena sad mi je sjelo da ne plovi na brodu, da je tu. Mi svi nekad potisnemo osjećaje koje ne želimo osjećati. Međutim, evo, meni je jako drago da sam ga vidjela. Nekako mi se čini kao da je došao drugačiji val i za njega. Htjela bih doći na iduće ročište ali vidjet ćemo, cijelo to putovanje i boravak ovdje nije jednostavno kako se čini. Ne znam hoću li ga opet uspjeti vidjeti sad nakon ovoga. Govorili su mi da je bio dosta napet i uznemiren jer situacija u kojoj se našao je teška: nakon 30 godina, bez mrlje na karijeri, jedan častan čovjek koji nikad ni eura nikome nije uzeo, kamoli bavio se ovim stvarima, da ga se dovede pred ovakvu optužbu. Ne znam s čime bih to mogla usporediti, ali za njega kad se dirne u čast, to je najgore što mu se moglo dogoditi. Ovakva kušnja je za njega najgora. Nije gotovo, ali ja se osjećam da je, pozitivna sam da će se završiti kako treba, imam vjere. Nije mu bilo lako ali mislim da i on drugačije gleda na sve. Veleposlanik je bio prisutan, pomoćnik ministra, iz međunarodnog udruženja pomoraca, gospodin Neven Melvan, mi smo bili jedna mala grupica koja je i najmoćnija bila tamo, još nijedan veleposlanik nije bio u sudnici. Moram to izdvojiti, gospodin Cvitanović je divan - zaključuje.

Iako su tražili da se brane sa slobode, sudac to nije dozvolio zbog težine optužbi. Međutim, veleposlanik Cvitanović je jučer imao sastanak s novim sucem, koji nije stigao sve pročitati, ali su mu dali non paper kojeg je uputio premijer Plenković preko Ministarstva vanjskih poslova. Kapetan Bekavac je ponovno iznosio svoju obranu, ovoga puta smireno i koncizno, i odvjetnici su zadovoljni.

- Danas je bilo drugo ročište s novim sucem i sudskim vijećem, koje je ostalo isto. Mi smo jučer imali sastanak s novim sucem te smo mu rekli neke osnovne pozicije, naravno posebice one iz non papera koje je predsjednik Vlade Plenković dao ministru vanjskih poslova Turske. Na samom ročištu sudac je zatražio ponovno sve izjave od svih optuženih. Gospodin Bekavac je bio puno mirniji, stabilniji, koncizniji, dao je odlične odgovore na pitanja. Odvjetnici su jako zadovoljni njime. Sudac je rekao jučer da još nije pročitao predmet tako da to što je gospodin Bekavac dao novu izjavu samo učvršćuje njegovu obranu. Čini se da je bio miran, uspjeli smo i dogovoriti i obaviti sastanak s njegovom suprugom. Novo ročište je određeno 16. rujna, a na tom ročištu će predmet biti proširen jer će se ponovno razmatrati situacija u Kolumbiji kako bi se jasno razgraničile pozicije. Iz Kolumbije su izašle nejasnoće: ključna je ta da su na vrećama u koje je droga pakirana bile naljepnice Kaiser Sport, to je jedan nogometni klub iz grada Kaisera koji je udaljen 300 kilometara od Egerlija. Tamošnja policija nije dala još nikakve detalje jer još rade na izvješću, ti detalji bi mogli biti ključni za daljnju raspravu. Imamo vremena prikupiti važne detalje do idućeg ročišta, odvjetnici su zadovoljni i s njima ćemo se opet sastati da utvrdimo daljnju strategiju. Rekli su da je gospodin Bekavac odlično pratio njihovu strategiju i mislim da smo na dobrom putu. Ništa nije jasno jer niti jedna pozicija iz optužnice nije dokazana tako da treće ročište ide u pozitivnom smjeru, sudac će morati na neki način presjeći jer nije ništa dokazano iz optužnice za sad. Njegovi odvjetnici su ponovno predložili da se brane sa slobode, da su ovdje predstavnici svih veleposlanstava se obvezali da će se pobrinuti da svi budu ovdje, ali zbog težine djela koja im se stavljaju na teret, sudac je rekao da to nije moguće. Mislim da je gospođa Bekavac dobro utjecala na svog supruga, popustila je napetost u njemu - govori hrvatski veleposlanik u Turskoj Hrvoje Cvitanović koji od početka posjećuje kapetana u zatvoru i dolazi na ročišta.