I nije problem samo u cijeni. Problem je u poruci. Poruci da pravila ne vrijede jednako za sve. Da oni koji donose zakone žive po potpuno drugačijim uvjetima od onih na koje se ti zakoni odnose.
KOMENTAR: TEA KVARANTAN SOLDATIĆ
Kava 50 centi, stan 60 eura, tako u Hrvatskoj žive političari
Dok prosječan građanin u trgovini zbraja svaku stavku na računu i razmišlja hoće li preskočiti još jedan “nepotreban” proizvod, u srcu države postoji jedan paralelni svijet. Svijet u kojem kava košta 50 centi, limunada 1,40 eura, a stan u centru Zagreba tek šezdesetak eura mjesečno.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+