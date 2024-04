Kava poskupljuje. Ugostitelj: 'Ako ste pili tri kave, ubuduće ćete piti dvije. A neće je ni biti!'

Zbog poremećaja opskrbnih lanaca i lošijeg uroda cijena sirove kave na najvećim je razinama u posljednjih desetak godina, a zalihe proizvođača u Europi nikad nisu bile manje, javlja RTL. Vodeći svjetski proizvođači koji nastupaju na tržištu jugoistočne Europe, pa tako i u Hrvatskoj, već su dva puta ove godine podigli cijenu kave, a značajnije povećanje najavljuju za treći kvartal.

- Utjecaj smanjenja svjetskih zaliha na sirovu kavu će definitivno utjecati na cijenu koja će se povećati trostruko, četverostruko ili peterostruko. Dakle, onda neće biti duplo skuplja, nego će to biti iznosi veći tri do četiri puta. Naravno, tu imate i špekulante koji koriste tu situaciju. Recimo, zadnje povećanje kave u zadnjih mjesec dana od 25 posto je pod utjecajem velikih suša u Obali Bjelokosti gdje se uzgaja kakao, što nema veze s kavom, ali su špekulanti to iskoristili da se cijena digne, ali s druge strane imamo realnu situaciju u Vijetnamu koji je najveći proizvođač robuste – ogromna suša i manjak kave od 40 posto, to vam je na cijenu 50 do 100 posto povećanje - rekao je za RTL Danas Robert Pudić, ugostitelj i vlasnik pržionice kave.

Cijene vodećih europskih proizvođača koji nastupaju na našem tržištu rasle su oko 15 posto godišnje, što je više od stope inflacije, a taj trend se nastavlja, objašnjava potpredsjednik Nadzornog odbora najveće tvrtke za distribuciju prehrambenih proizvoda u zemlji.

Najveći hrvatski proizvođač kave Franck, za sada je odgodio poskupljenje. Smanjili su marže, a time i svoj profit. Traže hitnu reakciju Vlade.

- Posljednjih nekoliko godina svjedočimo izrazito zahtjevnim tržišnim okolnostima za proizvođače kave. Podsjećamo kako su cijene sirove kave na svjetskom tržištu konstantno rasle od početka 2021. dosegnuvši i najveću razinu u posljednjih desetak godina. Negativan trend nastavljen je s ostalim troškovnim udarima – od znatnog poskupljenja energenata do ostalog repromaterijala – koji su značajno utjecali na troškove proizvodnje. Unatoč rastu svih ovih troškova u zadnje gotovo tri godine, nastojali smo da se efekt tržišnih poremećaja u što je moguće manjoj mjeri prenese na potrošače, zbog čega smo veći dio sami amortizirali - rekla je za RTL Danas Ivana Tavra, direktorica Korporativnih komunikacija Francka.

Glavni razlog poskupljenja leži u klimatskim promjenama, tvrdi Robert Pudić.

- Mogućnost konzumiranja kave će se smanjiti, npr. ako ste pili tri kave, u budućnosti ćete piti dvije. Nije stvar da će kava samo poskupjeti, nego je neće ni biti. To je jedna velika promjena koja se očekuje do 2030. ili 2040. godine - predviđa Pudić.