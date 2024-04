U pripremi je optužnica protiv hrvatskog kapetana: Drogu su našli u malom dijelu strojarnice

On je nevin i ovo ništa nema smisla. Daju mu dva obroka dnevno i nitko ne govori engleski. Sve što mu znaju reći je da pređe na Islam. Teško mu je. To su ubojice i kriminalci tamo i on nevin među njima, govori Jozo Bekavac, brat hrvatskog kapetana duge plovidbe, Marka Bekavca, koji i dalje čami u turskom zatvoru u Ankari.

Podsjetimo, on se tamo nalazi mjesecima nakon što je na njegovom brodu pronađena droga. Da je nešto sumnjivo Bekavac je skužio odmah kod utovara u Kolumbiji. Drogu su je policija navodno pronašla već tamo. No nisu mu pokazali što su našli niti je dobio ikakve papire, a nakon intervencije turske ambasade, brod je pušten da ide u Istanbul. Policajci su, kako kaže brat, brod pregledavali i sa psima tragačima. Kad su pristali u Tursku, Bekavac je sam pozvao policiju da im javi što je bilo u Kolumbiji. Turska policija je tad navodno opet pronašla drogu i zatvorila Bekavca i deset od 20 članova posade.

Foto: Privatni arhiv

- Droga je pronađena u prostoru broda kojem pristup imaju samo strojar koji je iz Rusije i prvi časnik. Tamo psi ni ne mogu doći pa je nejasno kako su u Kolumbiji spustili pse da potvrde da je to droga. A ne znam ni kako su oni znali da je tamo bez da im netko ne javi. To je prostor koji je iza čelične ploče s 20 vijaka, bar mi tako kažu iskusni pomorci. Tome imaju pristup samo ta dva čovjeka: strojar i prvi časnik. Oni to zatvore i nema više otvaranja - govori kapetanov brat koji se bori da brata izbavi iz zatvora.

Split: Jozo Bekavac, brat kapetana duge plovidbe zatočenog u Turskoj | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Dali su mu da nešto potpiše, on je odbio jer je na turskom i ne zna što je to pa smo zatražili odvjetnika. Odvjetnik kojeg je poslala kompanija štiti samo kompaniju, koja je u vlasništvu nekog Sirijca. Pisali smo cijelom državnom vrhu, ali kako su izbori, nitko osim Ministarstva i veleposlanstva u Turskoj nam nije odgovorio - ističe Jozo.

Odvjetnici stigao prijedlog optužnice

Bekavčeva odvjetnica, Jasna Kotarac, ustupila nam je fotografije navodne zapakirane droge, kao i prijedlog optužnice kojeg su dobili, sedam mjeseci nakon uhićenja.

U prijedlogu optužnice stoji da je kapetan odgovoran za sve prostore broda, osim za zatvorene i zapečaćene spremnike. Ako je istina da je taj dio strojarnice bio zatvoren i da kapetan tome nije imao pristup, u najmanju ruku je neobično da ga se tereti za drogu koja je bila u zatvorenom prostoru kojem pristup imaju samo strojar i prvi časnik.

Moj brat je odgovoran za komandu, posadu, prostor broda i administraciju. Slao je mailove i agenciji u Hamburg preko koje je zaposlen i kompaniji koja je vlasnik broda. Svi su se oglušili. Još je sam nazvao policiju u Turskoj da im kaže da je u Kolumbiji navodno pronađena droga, ali je brod svejedno pušten da ide u Tursku. I onda on nastrada, nevin! A brod između Kolumbije i Turske nije nigdje pristajao i to se lako provjeri - objašnjava Jozo.

U prijedlogu optužnice se spominju i 'sredstva rata' i da je kapetan odgovoran da se ne prihvate na brod, međutim to nema veze s drogom. Piše i da je trebao pregledati sav teret te da je bio odgovoran da se 'velika količina kokaina' izuzme iz skladišta 2 i 4, međutim, kolumbijska policija je navodno to izuzela bez da su mu pokazali drogu ili dali ikakav dokument. Već tad je Bekavac javio agenciji i vlasniku broda da je brod kompromitiran, ali je navodno nakon intervencije turske ambasade u Kolumbiji, brod pušten u Tursku. Navodi se i da je trebao, nakon operacije u Kolumbiji, narediti posadi da pregleda brod. On je to i napravio, ali im nije naredio da pregledaju strojarnicu zbog visokih razina metana. Turske vlasti ga u jednom dijelu sumnjiče da je prikrivao šverc droge iako je policija pregledala brod u Kolumbiji, a u drugom da je odgovoran prema službenoj dužnosti i da je bio nemaran. Dapače, opis mjesta gdje se droga nalazi u prijedlogu optužnice, stavlja Bekavcu na teret i da je droga bila na vidljivom mjestu. Međutim, ako je tome tako, nejasno je zašto ju kolumbijske vlasti nisu vidjele, kad su već izuzeli dio droge i kako to da je ostatak posade nije vidio.