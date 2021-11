Andrej Plenković govorio je jučer, nakon uhićenja svoje bivše ministrice i aktualne članice Predsjedništva HDZ-a, o "jednoj nesuspregnutoj mržnji" koju njegovi politički protivnici "siju prema HDZ-u".

Spomenuo je pritom desnicu i ljevicu, "kvazidesničare" i krajnju desnicu, Mostovce koje je prozvao "Milanovićevim klubom u Saboru", kao i ljevicu koja "pokušava HDZ-u ukrcati etiketu" zločinačke organizacije.

Svi oni, kaže premijer, siju mržnju prema HDZ-u.

Ima li smisla u toj Plenkovićevoj, gotovo bi se moglo reći, milanovićevskoj tiradi?

Pogledajmo samo tko to mrzi HDZ.

Oni s krajnje desnice, uključujući i Miroslava Škoru kojeg je Plenković također spomenuo, mahom su bivši članovi HDZ-a. Most je u čak dva navrata doveo HDZ na vlast, i onaj desničarski pod Tomislavom Karamarkom i ovaj liberalniji s Plenkovićem.

Ljevica ga voli

Ljevica, ako ćemo ovako naširoko tumačiti na koga Plenković misli, u prošlom je mandatu održala HDZ na vlasti, ne samo preko HNS-a, nego i SDP-ovih otpadnika i Bandićevih žetončića. Neki bi rekli da je i Milorad Pupovac stari ljevičar.

A što se Zorana Milanovića tiče, upravo su njegovi bivši ministri, stranački kolege i njegov šef kabineta dizali ruke za HDZ i odnijeli Plenkovića na svojim saborskim rukama do drugog mandata.

I kad smo već kod Milanovića, otkako je postao predsjednik Republike njegova svađalačka retorika, trumpovske prispodobe i uličarski vokabular pažljivo zaobilaze HDZ i obrušavaju se samo na Plenkovića i njegove suradnike.

Plenkijev kadar

Milanović nije iskoristio priliku da se nakon pravomoćne presude za Fimi mediju napije krvi zločinačkoj organizaciji. "Nećete od mene čuti da nazovem HDZ zločinačkom organizacijom", kazao je nedavno Milanović.

Jučer je, pak, nakon uhićenja Gabrijele Žalac predsjednik spominjao "Gabiku, Plenkovićev kadar".

Nije, dakle, da baš svi "siju nesuspregnutu mržnju prema HDZ-u".

Mnogi siju mržnju samo prema Andreju Plenkoviću.

Desnica udara po Plenkoviću, jer želi preuzeti kontrolu nad HDZ-om. To je, dobrim dijelom, kadar kojeg je Plenković svojedobno uveo u Hrvatski sabor na svojim listama, jer navodno nije imao pojma o kakvim ljudima se radi. Također, Plenković je doveo Most na vlast u prošlom mandatu i naložio tajnici da njihovim ministrima napiše ostavke tek kad su se oni okrenuli protiv Zdravka Marića.

Kojeg je, sjetimo se, spasio Tomislav Saucha, "Milanovićev kadar".

Ne mrzi desnica HDZ. Mrzi Plenkovića.

Vrijednosti kuršlus

S druge strane, ljevica više mrzi HDZ nego samog Plenkovića. Za nju je HDZ zločinačka organizacija, što navodni ljevičarski predsjednik ne želi ni prevaliti preko usta, ljevičari odavno preziru HDZ, ali ne toliko Plenkovića, čija retorika je za ljevicu neusporedivo prihvatljivija od, recimo, Milanovićeve.

To, naravno, nastaje vrijednosni kuršlus.

Desnica bi napadala Plenkovića, a poštedjela HDZ, ljevica bi granatirala HDZ, ali bi malo povukla ručnu kod Plenkovića.

A Plenković se postojano skriva iza HDZ-a i "nesuspregnute mržnje prema HDZ-u": u slučajevima uhićenja HDZ-ovaca poziva se na "presumpciju nevinosti", a kod pravomoćnih presuda "odbacuje odgovornost jer to nije njegov HDZ".

Međutim, ovo je njegov HDZ. On je napravio sve da to postane njegov HDZ. Nema više skrivanja iza starog HDZ-a, niti sada Plenković može postati "smokvin list" za HDZ, kako je to bilo kad je tek zasjeo na čelo stranke.

Cijena HDZ-a

HDZ je Plenković, Plenković je HDZ. HDZ je Žalac, Žalac je Plenkovićev HDZ. Kao što su to bili i Josipa Rimac, i Lovro Kuščević, i Goran Marić, i Zdravko Marić, i Martina Dalić, i Tomislav Tolušić, i Ivo Žinić, i Darko Puljašić i... Popisu očito više nema kraja.

I ovo je očito cijena tog liberalnijeg HDZ-a.

Kad nema ekstremizma i nacionalizma, ustaštva i antisrpskog filofašizma, onda caruju korupcija, kriminal, pronevjere, varanje na imovinskim karticama, namještanja natječaja, neobuzdana pohlepa. Premda je i Karamarko pao zbog MOL-a, a Mijo Crnoja zbog imovinske afere.

Na vlasti HDZ uzima, a u oporbi huška.

Dvije glave

I sve je to isti HDZ, s dva lica. Ili dvije glave. Koje se nekada slažu, a nekada sudaraju. Ali postojano dijele veliki apetit.

I to je uvijek bila cijena HDZ-a, koju Plenković pristaje plaćati radi vlastitog političkog probitka i ne može se više skrivati iza stranke, iza dužnosnika, iza starih afera ili nekakvih "kukolja u žitu".

U njegovoj stranci od silnog kukolja teško je više uopće vidjeti nekakvo žito.