KBC Split: Dvojica napadnutih u Kaštelima nisu životno ugroženi

Napadnuti 46-godišnjak, koji je pripadnik HGSS-a, ima teške tjelesne ozljede trbuha, desne strane prsišta i natkoljenice, dok je drugi muškarac (48), koji mu je pohitao pomoći nakon što je ustrijeljen, zadobio tešku tjelesnu ozljedu loma kostiju lubanje koja mu je nanesena sjekirom.

Incident se dogodio oko 19.30 sati u Kaštel Štafiliću kada je J.K. prvo propucao pripadnika HGSS- a, a kada je on od zadobivenih ozljeda pao na pod prišao mu je muškarac koji mu je pokušao pomoći. U tom trenutku je s dvije sjekire do njih dotrčao napadač koji je pomagača s leđa udario sjekirom po glavi. Muškarac koji je dobio sjekirom po glavi uspio je na trenutak svladati napadača. Ubrzo su mu u pomoć priskočili Kaštelani koji su napadača nakon nekog vremena uspjeli svladati i zadržati do dolaska policije. I napadač je ozlijeđen. Zadobio je ozljede nosa.

Ubrzo nakon incidenta pojavila se video snimka dijela napada na kojoj se vidi da je pripadnik HGSS-a ozlijeđen i na podu dok mu prilazi čovjek koji mu želi pomoći. U sljedećem trenutku slijedi napad sjekirom na napadača, pa onda svladavanje razjarenog čovjeka koji se u napadima osim dvaju sjekira služio i pištoljem. Policija je tijekom očevida utvrdila da je osobni automobil Suzuki SX4 propucan s više metaka, pa se, za sada, pretpostavlja da je incident izbio zbog parkiranja, no policija rekonstrukcijom događaja to još mora utvrditi.

Dvojica ozlijeđenih su kolima Hitne medicinske pomoći prebačeni u KBC Split gdje je tijekom noći operiran muškarac koji je zadobio prostrjelne ozljede. Obojica su zadržani na daljnjem liječenju, a njihov napadač je priveden u policijsku upravu na kriminalističko istraživanje. Tijekom jutra će policija obaviti očevid na propucanom vozilu kojega su tijekom noći prebacili na parking policijske uprave.

Kaštelanski napadač je policiji itekako poznat jer je prije 21 godinu izbo mladića koji mu je mokrio pored kuće.