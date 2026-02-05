KBC Split prvi u Hrvatskoj uveo dijagnostiku plavim svjetlom

U Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra Split uspješno je uvedena dijagnostika mokraćnog mjehura plavim svjetlom kojom se lakše otkrivaju tumori čime je ta ustanova postala prva u Hrvatskoj koja je započela kliničku primjenu te metode. Riječ je o suvremenoj dijagnostičkoj tehnici koja omogućuje ranije i preciznije otkrivanje promjena mokraćnog mjehura, osobito ranih i plošnih lezija koje se standardnim pregledom bijelim svjetlom često ne uočavaju.

Zahvat su izveli urolozi Mirnes Selimović i Žana Saratlija, uz sudjelovanje instrumentarki Ljiljane Penić i Ivane Radalj te anesteziološku potporu Ide Temenugove i medicinske sestre Mire Mrčele.

Foto: KBC Split

Kako je pojasnio Selimović, nakon što se u mokraćni mjehur unese dijagnostičko sredstvo heksaminolevulinat, tumorske stanice ga nakupljaju u većoj mjeri nego zdravo tkivo, zbog čega se pri pregledu plavim svjetlom promjene jasno ističu fluorescencijom. Na kameri se tumorske lezije prikazuju kao ljubičaste ili žarko ružičaste, što omogućuje njihovo preciznije uočavanje.

Metoda se ne koristi u terapijske svrhe, već isključivo za dijagnostiku i precizno mapiranje promjena, najčešće uoči transuretralnog uklanjanja tumora mokraćnog mjehura (TURBT) te tijekom kontrolnih pregleda bolesnika s ranije dijagnosticiranim rakom mokraćnog mjehura.

Foto: KBC Split

Uvođenje dijagnostike plavim svjetlom dio je šireg procesa modernizacije Klinike za urologiju KBC-a Split. Predstojnik Klinike Marijan Šitum istaknuo je kako se na taj način dodatno podiže standard urološke skrbi te povećava sigurnost i preciznost zahvata, s ciljem ranijeg prepoznavanja bolesti i kvalitetnijeg liječenja pacijenata.