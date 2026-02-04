Problema ima širom grada, Dalmacija Danas piše i kako je metalna zaštitna ograda na Vukovarskoj popustila pod naletima vjetra te se nagnula i srušila preko nogostupa.
FOTO Problemi u Splitu zbog nevremena: Olujni vjetar srušio metalnu ogradu na nogostup!
Snažno nevrijeme pogodilo je u srijedu Split. Puše olujno jugo, pala je velika kolčina kiše.
Zbog jakog vjetra došlo je i do značajnog podizanja razine mora, pa su pojedine obalne zone bile pod morem, piše Dalmacija Danas.
Na splitskoj Zenti more se prelijevalo preko šetnice.
Problema ima širom grada, DD piše i kako je metalna zaštitna ograda na Vukovarskoj popustila pod naletima vjetra te se nagnula i srušila preko nogostupa.
- Baš je jako udarilo, uz more je užasno, ne može čovjek ništa - kaže nam jedan čitatelj iz Splita...
Ogromnih problema zbog nevremena imaju i u Omišu.
- Napadalo je kiše kao nikada do sad. Cijeli grad pliva. Sve ulice su potopljene. Voda ulazi u kuće - kazao nam je čitatelj iz Omiša...
