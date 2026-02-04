Obavijesti

News

Komentari 0
DALMACIJA NA UDARU

FOTO Problemi u Splitu zbog nevremena: Olujni vjetar srušio metalnu ogradu na nogostup!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Problemi u Splitu zbog nevremena: Olujni vjetar srušio metalnu ogradu na nogostup!
Foto: Dalmacija Danas

Problema ima širom grada, Dalmacija Danas piše i kako je metalna zaštitna ograda na Vukovarskoj popustila pod naletima vjetra te se nagnula i srušila preko nogostupa.

Admiral

Snažno nevrijeme pogodilo je u srijedu Split. Puše olujno jugo, pala je velika kolčina kiše. 

Zbog jakog vjetra došlo je  i do značajnog podizanja razine mora, pa su pojedine obalne zone bile pod morem, piše Dalmacija Danas.

Foto: Siniša Vickov/Dalmacija Danas

Na splitskoj Zenti more se prelijevalo preko šetnice.

Problema ima širom grada, DD piše i kako je metalna zaštitna ograda na Vukovarskoj popustila pod naletima vjetra te se nagnula i srušila preko nogostupa.

Foto: Dalmacija Danas

- Baš je jako udarilo, uz more je užasno, ne može čovjek ništa - kaže nam jedan čitatelj iz Splita...

Ogromnih problema zbog nevremena imaju i u Omišu.

- Napadalo je kiše kao nikada do sad. Cijeli grad pliva. Sve ulice su potopljene. Voda ulazi u kuće - kazao nam je čitatelj iz Omiša...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!
STIŽE RAČUN

DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!

Cjenik se, kako nam je rečeno, formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu
EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!
AKCIJA USKOKA

EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!

U najnovijoj akciji u kojoj je 120 policajaca i specijalaca na terenu, uhićen je Robert DiCaprio. No nije se tako oduvijek prezivao
Velika akcija hrvatske policije protiv dilera: Privedene dovode u prostorije USKOK-a u Rijeci...
OGLASIO SE USKOK

Velika akcija hrvatske policije protiv dilera: Privedene dovode u prostorije USKOK-a u Rijeci...

Tijekom jutra započela su uhićenja, a postupanja traju na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske gdje su u tijeku provođenja hitnih dokaznih radnji.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026