FOTO Problemi u Splitu zbog nevremena: Olujni vjetar srušio metalnu ogradu na nogostup!

Snažno nevrijeme pogodilo je u srijedu Split. Puše olujno jugo, pala je velika kolčina kiše.

Zbog jakog vjetra došlo je i do značajnog podizanja razine mora, pa su pojedine obalne zone bile pod morem, piše Dalmacija Danas.

Foto: Siniša Vickov/Dalmacija Danas

Na splitskoj Zenti more se prelijevalo preko šetnice.

Problema ima širom grada, DD piše i kako je metalna zaštitna ograda na Vukovarskoj popustila pod naletima vjetra te se nagnula i srušila preko nogostupa.

Foto: Dalmacija Danas

- Baš je jako udarilo, uz more je užasno, ne može čovjek ništa - kaže nam jedan čitatelj iz Splita...

Ogromnih problema zbog nevremena imaju i u Omišu.

- Napadalo je kiše kao nikada do sad. Cijeli grad pliva. Sve ulice su potopljene. Voda ulazi u kuće - kazao nam je čitatelj iz Omiša...