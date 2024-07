KBC Split zabranio posjete na Križinama. Koronu imaju čak 23 pacijenta: Vratio se ljetni COVID

Zbog povećanog broja oboljelih od COVID-a, u KBC-u Split već je tjedan dana na snazi zabrana posjeta bolesnicima u Klinici za unutarnje bolesti na Križinama. Trenutačno su im koronom zaražena, doznajemo, 23 pacijenta, koji su hospitalizirani zbog nekih drugih bolesti, ali su se zarazili i koronom. Nitko nema teže simptome korone i nije bilo smrtnih slučajeva.

Posjeti su dopušteni samo članovima uže obitelji osobito teških i palijativnih bolesnika, i to po jedan posjetitelj uz jednog bolesnika, uz poštovanje svih epidemioloških mjera. Korona je, kao i lani, stigla na valovima ljeta, a to za 24sata potvrđuju i u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

- Posljednjih nekoliko tjedana bilježimo blagi porast u broju prijava oboljelih od COVID-a u većini županija. Ovaj uzlazni trend broja oboljelih bilježi se i drugim europskim državama, a slična situacija bila je i prošle godine u isto vrijeme, kad smo također imali ljetni val COVID-a - odgovaraju iz HZJZ-a.

Nema smrtnih ishoda

Prema njihovim podacima, u tjednu od 8. do 14. srpnja u sustav prijavljivanja zaraznih bolesti zaprimljene su 374 prijave COVID-19. U tom tjednu, napominju, nije zabilježena ni jedna prijava smrtnog ishoda od COVID-19. U tjednu prije, od 1. do 7. srpnja, zaprimljeno je u cijeloj Hrvatskoj manje, 265 prijava COVID-a, i također nije bilo smrtnih slučajeva zbog te bolesti.

Kako napominju u HZJZ-u, to nije broj stvarno oboljelih, nego broj zaprimljenih prijava oboljelih s obzirom na to da od početka bolesti do javljanja liječniku i podnošenju same prijave od strane liječnika protekne određeno vrijeme. COVID je bolest koja podliježe obvezi prijavljivanja temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i uvrštena je na listu zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od državnog interesa, kaže HZJZ.

Europski epidemiološki podaci kažu kako u EU i dalje prevladavaju Omikron podvarijante BA.2.86, u sklopu kojih je najčešća podvarijanta JN.1.

- Bolnička povjerenstva za suzbijanje infekcija mogu, ovisno o lokalnoj epidemiološkoj situaciji, donositi odluke o privremenom ograničavanju posjeta - zaključuje HZJZ.

Posjete ograničili na Križinama

Kako neslužbeno doznajemo, u KBC-u Split posjeti su ograničeni samo na Križinama, ne i drugdje u bolničkom kompleksu.

Ističu da brojke nisu alarmantne niti ima mjesta panici, ograničavanje posjeta samo je, kažu, preventivna mjera jer je došlo do povećanja zaraze, kako bi se situacija držala pod kontrolom.

- U gradu je puno turista pa je i mogućnost širenja zaraze veća. Sve je pod kontrolom, nema razloga za širenje panike - napominju neslužbeno u splitskom KBC-u.

- Bolje puhati na hladno nego zbrajati posljedice - kaže prof.dr. Ozren Polašek, stručnjak za javno zdravstvo iz Splita, podržavajući epidemiološku mjeru KBC-a.

To što je bolnica ograničila posjete, dodaje, protokol je koji ćemo viđati i u budućnosti, kad god situacija bude sumnjiva. Jedino je tako, kaže, moguće spriječiti veće posljedice.

- To je novi modus operandi svuda, ništa zabrinjavajuće niti išta oko čega bi trebalo paničariti. Svako malo od prijatelja i poznanika čujem da imaju koronu, čude joj se ljeti, no i u ovo doba godine ona je tu, i bit će i dalje s nama - zaključuje Polašek dodajući kako je u Splitu jako puno ljudi, pa onda i virus više kola.

Još od pandemije epidemiolozi općenito naglašavaju da će korona ostati s nama, kao što imamo i gripu te druge zarazne bolesti. Epidemije su moguće i ljeti, virus je stalno prisutan, no zimi se, u zatvorenim prostorima, samo lakše širi.