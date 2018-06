'Kćeri su pisale zadaću, a ja bih se zaključala u sobu i drogirala'

Njezine fotografije na kojima se vide stravične posljedice uzimanja heroina šokirale su svijet. Amerikanka Melissa Matos, majka i bivša narkomanka, po prvi put je javno ispričala da su njezina djeca razlog zbog kojeg se izliječila od teške ovisnosti.

S majkom u paklu ovisnosti, dok je osmogodišnja Katherina pomagala mlađoj sestri sa zadaćom, Melissa se zaključavala u svoju krvlju poprskanom spavaću sobu i u svoje vene ubrizgavala heroin.

Katherine bi zatim odlazila 'bolesnoj' majci, donosila joj hranu i vodu te masirala glavu da što prije ozdravi, potpuno nesvjesna da je njezina mama već deset godina teška ovisnica.

Noćima i danima na podu kupaonice

Melissa bi ponekad s krastama na licu i velikim crnim podočnjacima provela noći i dane ukomirana na podu kupaonice.

Starija kćer Katherine bila je prisiljena preuzeti ulogu majke još sa šest godina, kada je Melissa potpuno izgubila kontrolu nad svojim životom.

Nakon komplikacija u trudnoći i postporođajne depresije, postala je ovisna o Xanaxu i o heroinu.

U šokantnom postu na Facebooku, objavila je fotografije na kojima pod utjecajem heroina izgleda polumrtvo, želeći tako potaknuti druge na liječenje ovisnosti. U intervjuu za britanski Mirror, Melissa je otvoreno pričala o putu do izlječenja na koji su inspirirale njezine djevojčice.

- Moja najmlađa kćer zapravo nikad ne govori o tome - kaže Melissa.

- Zapravo se ne sjeća mnogo toga i sve to što se događalo nije u tolikoj mjeri utjecalo na nju. Ona je samo ponosna na moj oporavak - dodala je.

- Ali moja starija kćer priča o tome koliko ju je boljelo kada sam se zaključavala u sobu i ignorirala je. I koliko joj strašno je bilo vidjeti me nadrogiranu.

- Nastojala sam da me ne vide kako se drogiram. Dok su one bile u kući i igrale se ili spavale, ja sam odlazila u svoju sobu ili kupaonicu i tamo uzimala drogu.

'Plahte su uvijek bile krvave'

- Najviše se sjećam svoje spavaće sobe. Zidovi su bili poprskani krvlju od pokušavanja da odštopam igle. Plahte su uvijek krvave, s rupama od cigareta jer bih zaspala nakon uzimanja heroina ili Xanaxa.

Kada ju je droga potpuno preuzela, Melissa se kao i većina narkomana, našla u situacijama da kaže, krade i pljačka kako bi mogla financirati svoju ovisnost.

- Miks droge i lijekova pretvorio me u zombija - kaže Melissa.

- Bila sam neodgovorna i hladna. Odsutna kao majka, supruga, kćer i prijateljica. Počela sam gubiti sve i svakoga. A to je bio samo početak - prisjeća se.

- Moja ovisnost se brzo pretvarala u potpuni kaos. Pilule koje sam gutala prestale su mi biti dovoljne, doktori mi više nisu htjeli davati tablete na recept i nakon nekog vremena našla sam se na crnoj listi u ljekarnama. Zbog apstinencijske krize bila sam spremna na to da si oduzmem život.

Melissa je ipak nekako uspjela da djevojčice ne dolaze u kontakt s iglama. - Nikad me nisu vidjele da se pikam, a igle bi moj bivši odmah sklanjao u posebnu zaključanu kutiju - objasnila je.

'Dotaknula sam dno'

- Dane sam provodila zaključana u sobu, na heroinu ili šmrkajući Xanax. Ako je bilo cracka, pušila sam crack. Ako sam se dokopala nekakvih pilula, pošmrkala bih pilule. Nije mi bilo važno. Mrzila sam sebe i mrzila sam svoj život.

U 2015. Melissa se predozirala u svojoj sobi dok su se cure igrale u susjednoj prostoriji. Spasila ju je hitna pomoć. Kada se vratila kući djevojčice su otišle živjeti kod Melissinih roditelja, a njezin je život i dalje bio van kontrole.

- Liječnici su curama rekli da se mama onesvijestila zbog anemije - rekla je Melissa.

- Dotaknula sam dno. Ali i dalje sam bila duboko zarobljena u ovisnost, pa me to nije spriječilo da nastavim dalje. Došla sam kući i uzela isti onaj fentanyl koji me zamalo ubio.

'Nisam imala pojma što radim'

U sljedeća dva mjeseca, ostala je bez dva stana i gotovo sve imovine. Počela je ići na program za odvikavanje, no Melissa se i dalje drogirala.

- Varala sam na testovima urina, no jedan dan sam bila toliko nadrogirana da više nisam imala pojma što radim. Pala sam na testu. Pozvali su mi socijalnu službu koja je trebala odvesti djecu - prisjeća se.

- Zamalo sam izgubila jedino što mi je ostalo, jedino što sam voljela. Toga je dana počelo moje odvikavanje.

Melissa se prestala drogirati u ožujku 2016. i potpuno je preokrenula svoj život. Radi u programu za odvikavanje Anonimni alkoholičari te kao autorica i predavačica u programima za pomoć ovisnicima i podizanje svjesnosti o opasnostima koje donosi zloupotreba droge.

Osnovala je humanitarnu udrugu RecoverMe i pomaže majkama koje se bore s ovisnošću.

- Radim sa ženama koje su i dalje bolesne i pate, ali i s onima koje se oporavljaju, istaknula je.

- Bavim se i promicanjem prava majki. Sustav koji imamo je nažalost puno djelotvorniji kad treba uzeti djecu i posramljivati ovisnike nego u pružanju potrebne pomoći kako bi obitelji ostale zajedno - istaknula je.