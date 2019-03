Kći HDZ-ova vijećnika: Tata me tukao kuhačom zbog ocjena...

Već se pokušao ograditi i ima cijeli HDZ iza sebe, ali ni HDZ ne može biti jak kao sve žene koje su stale iza mene, govori nam kći (25) požeškog vijećnika Igora Krizmanića.

Nakon što je u Facebook grupi #spasime ispričala kako ju je otac zlostavljao, Petra je, zbog svoje hrabrosti, izazvala divljenje žena diljem zemlje. Nije joj, priznaje, bilo lako progovoriti, a nada se da će svojom pričom pomoći , kako kaže, ostalim ženama da vide da se ne treba bojati pogledati vragu u oči.

- Bila sam toliko mala da se ne sjećam kad nas je počeo zlostavljati. Međutim, nisam željela da moja priča ode u političkom smjeru. O njemu ne razmišljam ni kao o političaru ni kao o vijećniku. On je u mojim očima običan čovjek, otac i nasilnik - govori Petra na početku našeg razgovora.

Vjeruje ipak kako će Krizmanić pokušati ublažiti cijelu priču jer je prije politike bio samo “obični konobar u svijetu kurvi i alkohola”.

- Jednom sam mu prešutjela da sam dobila jedinicu u školi. Dočekao me sjedeći na stolu s kuhačom u ruci. Natjeravali smo se oko stola, a kad me uhvatio, toliko me pretukao, da sam morala lagati da me ugrizao pas - prisjeća se hrabra djevojka.

Otac ju je, tvrdi, jednom i lupio vratima jer je željela s prijateljicom na sladoled, što joj on nije dopustiti.

Krizmanić je, kaže, psihički maltretirao nju, njezinu majku i brata.

- Dok je još bio u braku s majkom, imao je zaručnicu kojoj je obećavao da će je oženiti. To smo saznali tek kasnije. A onda se oženio s majčinom najboljom prijateljicom - priča Petra.

I problemi su tek onda započeli. Petrina majka naslijedila je kuću, a Krizmanić, kojem je zbog braka s Petrinom majkom pripala njezina polovica, s novom ženom silno želio useliti u nju. Psihičkim zlostavljanjem, tvrdi djevojka, pokušao ih je iseliti.

- Usred zime isključio nam je plin što je mogao jer je priključak glasio na njega. Subotom i nedjeljom dolazili su nam ljudi koji su tvrdili da kupuju našu kuću. Onda nas je i tužio želeći dobiti dio kuće - prisjeća se.

Nasilje su, kaže, prijavljivale, ali bezuspješno.

- Malo bi se primirio pa bi nasilje krenulo opet. Prijetio je i mojim prijateljicama, a na sudu me nazvao kurvom - ispričala nam je djevojka.

Krizmanić ih je na kraju, dodaje kroz plač, uspio istjerati iz kuće.

- Mami je isplatio po meni jako malu svotu - govori.

Fizičko zlostavljanje, priča nam, lakše je podnijela od psihičkog. Na kraju, ono se vjerojatno može i dokazati.

- Vrijeme je da se čuje istina. Moja, i svih drugih žena - zaključuje Petra svoju potresnu ispovijest.

Kontaktirali smo i vijećnika koji tvrdi kako su sve optužbe koje je iznijela njegova kćer lažne.

- Ne znam što da vam kažem. Demantiram sve što je moja kći navela. Ne znam koji je uopće cilj ovoga - kaže Igor Krizmanić.

Na pitanje poriče li da je ikada bio nasilan prema bilo kojem članu obitelji, odgovara:

- Naravno da sve poričem. Pa ja podržavam pokret protiv nasilja, a pogotovo sam protiv nasilja nad djecom.

Sve se, kaže, može provjeriti. Štoviše, tvrdi da je on spašavao kćer.

- Kad me kćer prije 10 - 15 godina prijavila za zlostavljanje, morao sam je spasiti od kazne za lažnu prijavu.

Ispričao nam je da je zamrznuo političke dužnosti.

- Zamrznuo sam sve svoje političke funkcije dok ne dokažem svoju neovisnost, jer ne želim naštetiti ni svojoj stranci ni obitelji kojoj volim - zaključio je.