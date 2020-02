Kći i zet rekli da se beba rodila mrtva, ali baka nije povjerovala

Kći i zet slagali su baku da je njihova beba rođena mrtva, a zapravo su je dali na posvajanje. Baka im nije povjerovala, svaki dan pronalazila je sve više dokaza o svojoj unučici te ju na kraju spasila. Ovu šokantnu priču ispričala je za RTL Potragu.

Kada se dijete rodilo, kći i zet rekli su njoj i svima ostalima u obitelji kako je beba mrtvorođena. Za nju su organizirali i karmine, ali baki je tu nešto bilo sumnjivo. Krenula je istraživati i saznala kako je njezina unučica rođena živa i zdrava te da je zbrinuta u domu.

Zet nije bio siguran da je on pravi otac djeteta, kako se ne bi posramio prilikom saznanja da je njegova žena bila s drugim, dali su bebu na posvajanje, a zatim izmislili njezinu smrt. Baka je pronašla dijete usprkos svim muljažama njezine kćeri i zeta te izvukla svoju unučicu iz doma. S obzirom da Obiteljski zakon zabranjuje posvajanje krvnih srodnika u ravnoj lozi, baka se boji da će u jednom trenutku netko doći i posvojiti je.

- Porođaj je bio u osmom mjesecu. Kćer me nazvala drugi dan iz bolnice i rekla da je ona dobro, ali da je beba umrla. Meni je to bilo šokantno. Kako umrla, zašto umrla? Znala sam da je tijekom čitave trudnoće s bebom bilo sve uredu - rekla je za RTL, Marija, baka i sada skrbnica djeteta.

Nije vjerovala. Došla je nenajavljena u posjet kćeri

- Bili su iznenađeni kada sam došla. Kćer je odmah počela plakati. Nismo puno pričali o porođaju jer je ona bila u šoku, imala je carski rez. U bolnici sam bila pola sata. Rekla sam im da ne želim više smetati i da ću doći sutra ponovno. Zet je odlučio da me isprati van iz bolnice, iako sam ja rekla da ne mora. Očito me pratio kako bi bio siguran da nisam putem srela osoblje i pitala ih što se dogodilo s bebom. Čekao je i dok sam odlazila autom, vidjela sam ga u retrovizoru - rekla je tužna baka Marija.

Čim se kćer vratila iz bolnice, tražila je od nje da joj pokaže bolničku dokumentaciju kako bi saznala uzrok smrti djeteta. No, roditelji su imali čudan izgovor da nisu dobili otpusno pismo jer nije bilo primarijusa koji ju je porodio. Zanimalo ju je i jesu li dobili bar otpusnicu, ali nije bilo ni otpusnice bez koje inače ne možeš otići iz bolnice. To su opravdali pričom da će sve papire dobiti na kontroli kod doktora.

Izmišljeno otpusno pismo

- Oni su imali neke papire, otpusno pismo u kojem je pisalo da je rođeno mrtvo žensko dijete s čvrsto omotanom pupčanom vrpcom oko vrata. APGAR 0 od 10, dijagnoza je bila masno istaknuta. Pitala sam zeta za nalaz obdukcije i pokop, željela sam se pobrinuti za to. On mi je odgovorio da će pokop biti samo za nas, najuži rod, da se ima gdje upaliti svijeća. Rekao je kako ćemo sve papire dobiti poštom, a što s tijelom, pitala sam? To će poliklinika riješiti, rekao je. Tijelo će se kremirati na Mirogoju i sahraniti u zajedničku grobnicu. Ja sam bila u šoku - kaže baka.

Sumnja ju je natjerala da nazove kolege preko kojih je uspjela doći do poliklinike. Zatim je nazvala polikliniku i rekla im da je imala uvid u otpusno pismo. - Oni su bili šokirani. Kod njih nikada nije bilo mrtvorođene bebe. Svaki dan sam išla sve dalje i dalje. Saznala sam da je beba živa i da se nalazi u socijalnoj ustanovi - dodala je.

Kći joj je priznala da to nije dijete njezina muža kojem se odlučila vratiti. Birala je između supruga i djeteta i izabrala je supruga.

Zetu najvažnije da se ne dozna kako mu je supruga zatrudnjela s drugim

Baka Marija pozvala je kćer i zeta te im rekla svoja saznanja. Njega je jedino mučilo da se ne sazna da mu je supruga zatrudnjela s drugim muškarcem.

- Vidjela sam da s njima ne mogu imati nikakve kontakte i da moram angažirati neke službe, institucije. Na terasi mi je zet rekao kako ima cijev i u njoj dva metka. Ja sam ga pitala što to znači. Hoćeš ubiti mene ili sebe i svoju ženu? Rekao je da to nije prijetnja, već samo upozorenje - rekla je Marija.

Roditelji su dali pristanak za posvojenje. Kaže baka Marija pod navodnicima jer postoji osnovna sumnja da otac upisan u Maticu rođenih, njezin zet, nije biološki otac djeteta.

- U Centru smo krenuli s prijedlogom za pokretanje postupka radi osporavanja očinstva upisanog u Maticu rođenih i postupak utvrđivanja očinstva kako bi se utvrdilo tko je biološki otac. Samim tim bi i pristanak roditelja na posvajanje, od kojih jedan možda i nije roditelj, bio nevažeći - rekao je odvjetnik Vladimir Tertešak.

Beba je na sigurnom kod svoje bake

- Kad je postupak posvojenja u pitanju, onda se prvo provjerava mogu li baka, djed ili druga bliska rodbina preuzeti adekvatnu brigu o djetetu. Prema tome, u ovom slučaju o kojem govorite, ako baka ima adekvatne uvjete i ako se isto tako brine o djetetu, nema razloga za strah da bi dijete moglo biti oduzeto i dano na posvojenje, bez obzira što su roditelji dali suglasnost za to. Baka može i kroz druge institute, kroz skrbništvo ili udomljenje nastaviti s brigom o djetetu - rekla je iskusna socijalna radnica Vlasta Grgec-Petroci.

Baka Marija do rješenja ove situacije i skrbništva nad bebom uživa u svakom trenutku s njom. Kaže kako je dobila jedan kilogram od kada je s njom. - Hranimo se svaka četiri sata, imamo adaptirano mlijeko za curicu, a tu su još i razne voćne kašice. Idemo u šetnju, obavile smo preglede kod pedijatra i neuropedijatra. Beba je zdrava, a nas dvije večeramo oko devet i spavamo do devet, tako da se baka sada naspava s bebom. Jako nam je dobro - rekla je kroz smijeh.

