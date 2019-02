'Kći mi je invalid, a morao sam prodati kolica jer ne daju plaću'

Imam kćerkicu sto postotnog invalida, za koju su mi danas tražili dokumentaciju na uvid. Pitao sam sindikat da mi pozajme pet tisuća kuna, vratit ću kad dođe plaća. Pitao sam upravu, pozajmite pa mi skinite s jedne od plaća koje mi dužite. Samo da bi preživio. Četiri mjeseca blokiran mi je račun. Nakon tri mjeseca zvao sam Ri - Stan, oni pitaju bar jednu uplatnicu, ali od kud mi tisuću kuna. Nemam što staviti na stol. Dijete mi je na trećoj godini fakulteta, sami znate znate koliko to košta.

Od grada sam dobio stan na korištenje, ruševinu s bojlerom na tavanu koji je daskama zalijepljen i koju sam moram renovirati, a grad mi ne izlazi u susret da smanji stanarinu. Što mislite da mi djetetu to tresne na glavu, ne treba mi veće zlo, al s čim da to popravim. Žena mi je do kraja prošle godine radila na četiri sata u ustanovi za hitnu medicinsku pomoć. Poslije toga uzela je status njegovatelja, trebalo je nekoliko mjeseci da stigne prva uplata s kojom smo se krpali. Plaćao sam stan da me ne bi blokiralo, al sad mi je blokirano i više nemam kud.

Jučer sam išao u banku moleći da odgode uplatu, rekli su mi to ide sustavom, mi vam tu ne možemo pomoći. Kolege iz firme su se ponudile organizirat i skupit pomoć, al ja ne trebam milostinju, radno sam sposoban i samo tražim svoju zarađenu plaću. I što sad da radim, da završim s invalidnim djetetom na ulici. Da mi je netko rekao da ću u svojih 40 godina staža raditi i ne primati plaću... zaista žalosno. Elektromotorna invalidska kolica vrijedna 18 tisuća kuna sam prodao za 11.000 kn, prodao sam dječje ruke i noge... Ma to je sramota - kroz suze je rekao uplakani radnik riječkog brodogradilišta Esad Dizdarević nakon sastanka Uprave Uljanika sa radnicima 3.maja u četvrtak.

Iako su se radnici nadali da će dobiti neke konkretne odgovore na pitanja kada će isplate četiriju zaostalih plaća, odgovora i dalje nema.

- Zanimala nas je isplata plaća i nastavak gradnje, no ništa konkretno nismo dobili. Opet se sve svelo na - ako se posloži ovo, odobri onaj, ovaj nađe nekoga tko će potpisat, moglo bi bit nešto. I dalje stojimo s istim upitnicima iznad glave.. Osjećamo se jadno. Dolazimo u brodogradilište, trošimo na gorivo, marendu nosimo od kuće ili tko si može priuštit ode na tu toplu marendu ovdje, koja je mnogima nažalost jedini obrok u danu. Osjećamo se beskorisno, manje vrijednima, a najgore je što znamo da to nije naša krivica. Mi smo obavezni doći ovdje, radit što ima za radit, a to je nažalost malo i najgore je što kućnom budžetu ne pridonosimo ama baš ništa. Znači samo smo na trošku - ogorčen je Slađan Pejić iz Sindikalnog odbora 3. maja.

Naime, kompletna uprava Uljanika, uključujući i direktora Percana, nakon šest mjeseci došla je i stala pred riječke radnike

- Pokušali su dati informacije u stanju u brodogradilištu, no nikakav jamstva nisu data. I dalje ne znamo kad će plaća niti što će biti 26. veljače kad je određen datum za ročište tj. otvaranje stečaja 3. maja. Do 25. ćemo čekat, a onda smo spremni i na radikalnije sindikalne akcije. Vrijeme prolazi, ljudi su sve nervozniji i na ovom sastanku bilo je napetosti. Apeliramo na Ministarstvo gospodarstva da se ne čeka više. Imate potencijalnog partnera koji ima partnera i financijsku moć, nemojte dozvolit da se brodogradilište ugasi, radi ovih ljudi ovdje i radi naše djece - zaključuje predsjednik Sindikalnog odbora za opstojnost 3. maja Juraj Šoljić.

Podsjetimo, riječko brodogradilište točno tjedan dana dijeli od ročišta na riječkom Trgovačkom sudu na kojem bi se trebala donijeti odluka o otvaranju stečaja. Ne deblokira li se račun riječkog škvera do 26. veljače, zna se što slijedi, i to ne samo trećemajcima, već i Uljanik brodogradilištu, čiji račun više neće biti u blokadi za šezdesetak milijuna kuna koje je spominjao resorni ministar gospodarstva Darko Horvat i neki dan u Bruxellesu, kad je iznosio svoju računicu koliko bi to trebalo novaca upumpati ovoj međufazi, već za dodatnih pola milijarde kuna.

Otvori li se stečaj, dužnost stečajnog upravitelja bit će da pokuša na sve načine naplatiti sva potraživanja stečajnog dužnika, što bi značilo aktiviranje zadužnice za pola milijarde kuna dospjelih, a nevraćenih pozajmica koje su tijekom minulih godina išle direktno pulskom brodogradilištu.

Koliko je, zapravo, potrebno novaca za deblokadu računa 3. maja trenutno je teško reći. Na ročištu 6. veljače baratalo se iznosom od 107,4 milijuna kuna, no moguće je da se taj ukupan iznos u međuvremenu i povećao. Neslužbeno doznajemo da se razgovara s vjerovnicima i jedan dobar dio njih je, navodno, iskazao spremnost za dogovor, međutim, čeka se što će odlučiti u Vladi. Za isplatu jedne plaće radnicima u riječkom brodogradilištu treba oko 9,5 milijuna kuna, a nisu je vidjeli u punom iznosu od listopada prošle godine.

