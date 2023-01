Kekin: Dva su razloga zašto Plenković uporno potencira priču oko obuke Ukrajinaca

Mi tako često izglasavamo ministre u Saboru, da nam to dođe kao svakodnevni posao. Je li obnova podbacila ili ne, nije pitanje oko kojeg treba biti rasprava, to je zdravorazumski jasno. Vrludanje sa zakonom, izmjenama zakona, osnivanje Fonda, a sada čujemo ukidanje Fonda, pokazuje vrludanje i neozbiljnost u bavljenju ovom temom koja je za građane koji žive na potresnim područjima važna i sada vidimo da premijeru nije prioritet. Važna je poruka za građane kad se nađu u situaciji da su usred prirodne katastrofe za koju apsolutno nisu odgovorni, da premijer ove države drži da to nije njegov prioritet, rekla je Ivana Kekin u razgovoru za N1 televiziju.

Komentirala je i Plenkovićeve saborske prozivke onih zastupnika koji su bili protiv obuke ukrajinskih vojnika.

- Zamjera li premijer svojim zastupnicima koji nisu glasali za prijedlog koji mu je oporba dala, da Hrvatska sudjeluje u vojnoj misiji u elementima u kojima je najjača i gdje bi mogla pomoći i ponuditi adekvatnu edukaciju, poput razminiranja, edukacije oko PTSP-a, gdje imamo i stručnjake i iskustvo. On bi tu bez problema imao dvotrećinsku većinu, da su njegovi zastupnici za to glasali. A zašto nisu, to je pitanje za premijera - rekla je Kekin i rekla da su dva razloga zašto Plenković potencira upravo tu temu.

- Prvo, zato što se osramotio pred svojim briselskim kolegama, a drugo je što misli da će, ako dovoljno puta nešto ponovi, naštetiti oporbi, a nadam se da su građani dovoljno kognitivno spretni da prozru tu namjeru - rekla je Kekin.

- Mi kao klub Zeleno lijevog bloka jasno stojimo na poziciji pomoći Ukrajini, a jasno stojimo i upozoravamo na štetni utjecaj ruskoga režima u Hrvatskoj već dugi niz godina, kada HDZ na to uopće nije obraćao pažnju i dopuštao je da ruski utjecaj toliko ojača u Hrvatskoj - rekla je.

Govoreći o Plenkovićevu susretu s Vučićem u Davosu rekla je kako se nada da svi čelnici zemalja u regiji imaju dovoljno mudrosti da vode ove zemlje u bolje odnose te da nas iskustvo uči da trenutni čelnici to ne rade. Kaže da je jedino što preostaje uporno podržavati dijalog.

Komentirala je i najnovije podatke o rastu inflacije te izjavila kako je problematično da se ponavlja da se radi o ratu između Vlade i trgovaca.

- To je teza koja odgovara premijeru i Vladi, jer ispada da su oni good guy u borbi protiv trgovaca, a nisu jer su oni trebali dovesti do toga da ovog sukoba nema jer Vlada ima mehanizme da to i učini. Zašto to nisu napravili? To je par excellence pitanje - rekla je Kekin, dodavši da Vlada ljudima “toliko maže oči da je to na razini retorike – ako nema kruha, neka jedu kolače”.

Kaže da građani nemaju ni novca ni goriva da se voze u jednu trgovinu po maslac, u drugu po ulje, a u treću po šećer.

- To se događa zato što nije htio poslušati nijedan prijedlog oporbe. Kao što je rekla kolegica Sandra Benčić, sad građani bahatost premijera plaćaju iz svojih džepova - rekla je Kekin.

Dodaje da je radom zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića “izrazito zadovoljna”, pogotovo kad se vidi “iz koje se rupe krenulo”. Zadovoljna je i sporazumom koji su na gradskoj razini potpisali Možemo! i SDP, ali kaže da se nije razgovaralo o suradnji na parlamentarnim izborima.

- Čini se da je još rano. Izbori su tek iduće godine, a u ovu smo tek zakoračili. Što se tiče udruživanja, pred svake izbore ima komentatora da se svi trebaju udružiti pa da se sruši neka opcija. Nama se čini da je najvažnije gledati što je korak iza, dakle, oni koji dođu na vlast nakon HDZ-a neće biti u ugodnoj poziciji, na njima će biti lavovska stvar da se to riješi i ako je jedina zajednička stvar koju imamo da se makne HDZ, onda to nije dobro - rekla je Kekin, dodavši da je za njih suradnja uvijek moguća od centra nalijevo, te da na taj način surađuju cijelo vrijeme.

