Habijan: 54 zastupnika jasno pokazalo stav spram ruske agresije'; Uzdah iz oporbe: 'Joj'

Vrlo je važno gdje želimo biti i u kojem društvu i zato je od presudne važnosti bilo glasanje 54 zastupnika oporbe, koji su jasno i nedvosmisleno pokazali svoj stav spram agresije Rusije na Ukrajinu i odbili biti dio društva kojem Vlada teži da budemo, otvorio je i danas tu temu za saborskom govornicom HDZ-ov Damir Habijan, što je oporbi dosadilo pa je netko iz klupa uzdahnuo uz popratni "joj."

Čuo je to i Habijan.

- Meni je razumljivo da dio oporbe to ne želi čuti i da želi od toga pobjeći, ali, nažalost, to su činjenice i to će ostati zabilježeno u vašoj povijesti i političkoj povijesti - kazao je pa se osvrnuo i na predsjednika Zorana Milanovića istaknuvši kako osim Sjeverne Koreje, Bjelorusije i Nikaragve, ne postoje druge države koje podržavaju njegove izjave i šefa ruske diplomacije Sergeja Lavrova.

- I danas je još jednom pokazao u svojoj izjavi u Zadru da radi jasnu razliku. Govoreći o Lavrovu je rekao da mu nije jasno i da ne razumije što je jučer htio pohvalom njegove izjave htio postići, možemo vidjeti određeno strahopoštovanje i respekt prema ruskim dužnosnicima, međutim nemojmo zaboraviti njegov "respekt" i narativ kada govori o europskim dužnosnicima, primjerice, o Borrellu, koje naziva različitim klevetničkim i ružnim epitetima. Ako je netko uopće do sad imao ikakvu sumnju, danas više nema nikakve dvojbe na čijoj je Milanović strani i da zastupa prorusku i prokremljsku politiku - istaknuo je poručivši oporbi da nema razlike između njih i njega.

- Prije mjesec danas ste imali priliku pokazati na čijoj ste strani, mada ja ne bih rekao da smo birali strane, mi smo htjeli pokazati da li dio oporbe vrednuje tekovine 21. stoljeća - rekao je.

Zastupnice Zeleno-lijevog bloka, Urša Raukar Gamulin, te Kluba za pravednu Hrvatsku, Ružica Vukovac, su se javile za povredu Poslovnika istaknuvši da Habijan i HDZ manipuliraju.

- Jasno je svima da su izbori blizu i da će vam Ukrajina biti jedan od glavnih mitraljeza, da tako kažem, što je potpuno neprihvatljivo, jer svi vrlo dobro znate da je prijedlog bio na stolu i, da ste htjeli, mogli ste dobiti dvotrećinsku većinu upravo u onom sektoru pomoći Ukrajini u kojem Hrvatska ima, nažalost, najbolje i najveće iskustvo - poručila je Raukar Gamulin.

Vukovac je naglasila kako su zastupnici kad su prisegnuli na ovu dužnost prisegnuli da će poštivati Ustav.

- Meni se čini da ove kolege koje danas nas kao oporbu prozivaju poštuju samo Statut HDZ-a i ništa više. Mislim da je vrijeme da prekinu ovi mokri snovi između HDZ-ovaca i predsjednika Milanovića - uzvratila je i ona.

