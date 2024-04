VIDEO Kekin: 'Neka HDZ objasni kako im strana radikalno desna organizacija plaća oglase...'

Oglasi koje za stranku HDZ na društvenim mrežama plaća “Izborni komitet poljske stranke Pravo i pravda” upućuje na opravdanu sumnju na strani utjecaj na izbore u Republici Hrvatskoj”, upozorila je danas zastupnica Možemo! Ivana Kekin. Riječ je o tijelu radikalno desne stanke Pravo i pravda koja je nedavno izgubila izbore u Poljskoj, rekla je Kekin i podsjetila kako je sukladno čl. 46 Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendum zabranjeno financiranje političkih stranaka od stranih država, stranih političkih stranaka i stranih pravnih osoba.

- Također, prema javnim informacijama znamo da istoimena stranka koju su nedavno osnovali Mislav Kolakušić i Ivan Vilibor Sinčić je usko povezana sa poljskom strankom Pravo i pravda, te je moguće očekivati da se ovdje radi neka “priprema terena” za davanje nezakonite podrške i tim kandidatima. Zato pozivamo HDZ da odmah pojasni kako je moguće da strana radikalno desna organizacija plaća njihove oglase, a Kolakušića da pojasni zašto je njegova stranka koju je prekopirao u Hrvatskoj aktivno umješana u domaće izbore - najavila je Kekin.

- O ovome ćemo izvjestiti i Državno izborno povjerenstvo, a pozivamo i sve nadležne službe da poduzmu sve radnje da zaštite nacionalne izbore od direktnih stranih utjecaja - zaključila je Kekin.

-Svaki oglas na internetu imate mogućnost vidjeti tko oglašava. Mi smo slučajnim pregledom došli do toga da taj oglas plača taj poljski natpis, jednostavnim pretraživanjem došli smo do toga da je to Zaklada vezana za Pravo i pravdu - navode iz Možemo!

- Oglasi su nakon 20 minuta nestali, ali mi smo ih sačuvali - rekla je Kekin.

Kekin je komentirala i istup HDZ-ovog Ante Sanadera koji je nagovarao kolegicu da se uda. Rekao je i da 'drugi mandat nije besplatan'.

- Možda se time objašnjava manjak žena na HDZ-ovim listama kada očito moraju roditi da bi zaslužile mandat. Tako s mjeri vrijednost i zasluga žena prema HDZ-u. Ja bih voljela da mediji kolegicu iz HDZ-a kako se ona osjeća kada joj stariji stranački muškarci poručuju da joj je vrijeme da se uda i da rodi dijete, i da je to način da karijerno napreduj. Mislim da je to seksizam parekselans. Podsjetila bi sve HDZ-ovce, žene u Hrvatskoj će rađati više nego sada kada će se osjećat dovoljno sigurno da to rade - rekla je.