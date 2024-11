Kekin uvjerena da ide u drugi krug: 'Milanovića ću dobiti...'

Kandidatkinja stranke Možemo! Ivana Kekin u razgovoru za RTL Danas komentirala je svoj slogan 'predsjednica nove generacije' te rekla da to znači da će za razliku "od svih dosadašnjih starih političkih garnitura i ovu kampanju, mandat koristiti za stvaranje saveza s građanima za zdravu Hrvatsku".

- Kad sam započinjala svoju kampanju postavila sam pitanje: Čemu služi država? Mi ovih dana vidimo da država po shvaćanjima nekih služi za to da se deset posto proračuna da mafiji. Istodobno, ja na terenu kad pričam s građanima redovito imam isti dojam, a to je da se većina u ovoj zemlji oko onih najvažnijih pitanja za građane itekako slaže i da mi stvarno imamo kapaciteta za zdravu Hrvatsku - objasnila je svoj slogan za RTL.

Dodaje kako je svjesna ovlasti predsjednika RH te smatra da su one itekako dovoljno široke da se na tome radi, ali njeni prethodnici nisu u dovoljno mjeri koristili.

- Može se koristit za početak institucija da se o tome priča. Da se ne smišljaju životinjski nadimci za političke protivnike nego da se govori, recimo, o otimačini javnozdravstvenog sustava. Imate institut sazivanja izvanrednih sjednica Sabora. To se također nije koristilo gdje se također može recimo dati Saboru da preko ljeta dok je stanka propituje Zakon prema kojem je recimo Dragan Primorac ove godine dobio duplo više javnog novca nego prošle godine u svojoj privatnoj poliklinici - kaže Kekin.

Komentirala je i aktualnog predsjednika Milanovića.

- Mislim da je on pet godina propuštao govoriti o onome što većinu građana muči i što su njihovi problemi. No, nije jedini. On je za mene napravio neke neoprostive pogreške - od vraćanja odlikovanja Branimiru Glavašu, od sklapanja savezništva s Orbanom i Dodikom, od toga da je građane koji su branili pomorsko dobro od njegovog donatora koji je bespravno gradio u uvali Vruja zvao zavidnim parazitima. A vidimo i sada prema njegovom sloganu, koji je Tuđmanov slogan, da on ne može predstavljati novu generaciju. Meni se čini da je važno reći da probleme današnjice i sutrašnjice koje nas čekaju - neće nam to riješiti povratak u tuđmanizam - govori Kekin.

Ističe i kako njena kampanja pokazuje trenutačno apsolutni rast u svim anketama koje postoje, a tek su se zagrijali te da nema dileme da dolazi u drugi krug. Osvrnula se i na primjedbu Plenkovića kako udara po Primorcu, ali ne i po Milanoviću.

- Gospodin Primorac je zaista utjelovljenje svega onoga protiv čega se ja u političkom životu borim. To je čovjek kojem država služi za to da mu jeftino renta stan, da mu ga potom proda budzašto, da ga on za dva dana proda za duplo, da napravi dugove svojim malverzacijama koje mi ove godine, svi građani, platimo 3,6 milijuna eura, a on odleprša kao ptičica. A da onda isto tako hrvatski građani u njegovoj privatnoj poliklinici plaćaju pretrage. Jer nemamo dovoljno aparata u javnom zdravstvu. A zašto nemamo? Jer smo spiskali na njegove stanove, njegov luksuz i njegove malverzacije - poručila je Kekin.

Za drugu protukandidatkinju, Mariju Selak Raspudić, kaže kako nije donijela ništa novo i da je ona zapravo kandidatkinja statusa quo što se tiče predsjedničke funkcije u Hrvatskoj.