Kerum će se opet kandidirati: 'Ja sam jedino rješenje za Split'. Mihanović: 'HDZ je spreman'

Vijest o ostavkama gradonačelnika Splita Ivice Puljka i njegova zamjenika Bojana Ivoševića glavna je tema u lokalnim političkim krugovima, no nekadašnji gradonačelnik Željko Kerum vrlo je oprezan u komentiranju mogućih novih izbora. Ipak, ukoliko do njih dođe, planira se još jednom kandidirati za mjesto prvog čovjeka grada.

- Nisam uvjeren da će Puljak dati ostavku, a što se tiče Bojana Ivoševića jasno je da on ne može biti zamjenik jer je napravio puno loših stvari. Je li Puljak definitivno donio odluku vidjet ćemo sutra na konferenciji. Možda je u pitanju samo neki igrokaz. Ali, ako će dati ostavku neka je da, raspisat će se novi izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike. Što se tiče izbora za Gradsko vijeće, on tu nema mandat, može on tu samo pričati priče. Hoće li vijećnici dati ostavke ili neće to je osobna odluka, odnosno odluka njihovih stranaka – kazao je Kerum. Na pitanje hoće li se uključiti u novu utrku za mjesto gradonačelnika Splita kaže kako je jasno da hoće.

- Jedino rješenje za Split sam ja i to građani znaju. Nažalost, pogriješili su sa tim eksperimentima nekoliko puta, nadam se da više neće. Ja Splitu i građanima Splita želim dobro – zaključuje Kerum.

Mihanović: HDZ je spreman za izbore

Vijest o ostavkama za RTL Danas je komentirao i predsjednik splitskog HDZ-a Vice Mihanović. Poručio je da su izbori jedino moguće rješenje.

- Ova vlast godinu dana generira afere, umjesto da pričamo o ključnim projektima za Split. Konstatno se bavi sami sobom, idemo na nove izbore da vidimo što će sugrađani kazati - rekao je. Na pitanje bi li HDZ dignuo ruku za raspuštanje ovog saziva Gradskog vijeća rekao je:

- Bilo bi licemjerno, a nećemo to raditi da pozivamo na ostavku gradonačelnika, a da mi ne damo ostavku u Vijeće. Ukoliko gradonačelnik i zamjenici daju ostavke, mi ćemo dati ostavku u Gradskom vijeću da možemo ići u paketu za jednu novu gradsku vlast, za koju sam uvjeren da će biti bolja - rekao je.

I Mihanović, kao i Kerum, tvrdi da se radilo o "velikom eksperimentu".

- Siguran sam da Puljak želi dobro Splitu, ali on se u svom radnom vijeku uglavnom bavio teorijom, a to nije dovoljno za voditi grad - rekao je. Poručio je i kako je HDZ spreman za izbore.

- Namjera nam je da preuzmemo vodstvo u gradu. Odlučit ćemo tko će biti kandidat za gradonačelnika - rekao je.

