Kerum je izvrijeđao novinarku: 'Vi niste čisti, obična ste štraca, jedi g*vna ti i koji te naručio'

Novinarka emisije 'Provjereno' na Novoj TV Ema Banica nazvala je Željka Keruma, bivšeg gradonačelnika Splita i dobila 'porciju' uvreda. Htjela je saznati neke informacije o hotelu Marjan, ali to se nije dogodilo

<p>Umjesto izjave o stečaju splitskog hotela <strong>Marjan</strong>, novinarka Nove TV <strong>Ema Banica</strong> dobila je dozu uvreda na svoj račun. <strong>Željko</strong> <strong>Kerum </strong>nije se mogao suzdržat te samo bez komentara napustiti razgovor, već je žestoko 'opleo' po novinarki koja je radila prilog za emisiju 'Provjereno'.</p><p>– Jeste vi danas popili tablete? Vi niste čisti u glavi. Obična štraca ste vi – rekao je na početku Kerum.</p><p>Ema Banica upitala ga je zašto to govori na što je on još više poludio.</p><p>.- Vjerojatno se iz noći liječite jer ste po noći bili pijani ili drogirani! I Vas je to angažiralo reporterku koja ne razumije ni k***a! Daj, ej, vidi, budaletino glupa, jedi gov*a ti i koji te naručio - efektno je završio Kerum, a sve je objavljeno u<a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/kerum-izvrijedjao-reporterku-provjerenoga-jer-je-istrazivala-slucaj-hotela-marjan---620506.html" target="_blank"> Dnevniku Nove TV.</a></p><p>Na sve je reagiralo i uredništvo 'Provjerenog' koje je stalo u zaštitu svoje novinarke. </p><p>- Skandalozno. Nedopustivo. Neprihvatljivo! Naša Ema Branica je samo radila svoj posao! Željko Kerum vrijeđa ju je, psovao,prijetio. A znate zašto to radi? Zato jer može! Nitko ga nikada nije kaznio zbog ovakvog nedopustivog ponašanja!</p>