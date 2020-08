Dekolte moreplovca Keruma: Sve mu se crveni osim križa...

Uzeo je Kerum vremena za gušte, a i lagano planiranje lokalnih izbora. Već je najavio naime kako će HGS opet izaći na izbore, i on kao kandidat za gradonačelnika Splita

<p>Nakon iscrpljujuće višetjedne bitke na parlamentarnim izborima<strong> Željko Kerum</strong> uživa u ljetnim radostima u Rogoznici gdje i tijekom cijele godine najviše provodi vremena sa svojom obitelji.</p><h2>Tribam počet trčat, plivat malo</h2><p>Unatoč obavezama oko hotela kojeg tamo ima, Kerum ne propušta uživati u ljetu, a vidno preplanulog snimili smo ga na njegovu brodu. Usprkos nesnosnim vrućinama Kerum je u košulji dugih rukava, i to crnoj, a iz tamnih nijansi nije izlazio ni tijekom kampanje iako su svi njegovi stranački kolege i simpatizeri nosili bijele majice s prigodnim izbornim sloganom.</p><p>- A nosim crno zato što sam debel. Ovako izgledam mršavije. Tribam počet trčat', plivat' malo. Teško je trčat kad imaš viška. A imam puno viška, 25 kila sigurno. Uništilo me što sam presta' trenirat'. Jedem, a ne treniram. Prije sam najmanje devet kilometara trča' dnevno i pliva' sam dvi milje i liti i zimi, i u bazenu i vanka – kazao nam je Kerum u jeku kampanje obećavši sam sebi da će se posvetiti svom zdravlju i izgledu kad izbori prođu.</p><p>Htjeli smo ga priupitati drži li se obećanja, no nismo ga uspjeli dobiti. Uzeo je Kerum vremena za gušte, a i lagano planiranje lokalnih izbora. Već je najavio naime kako će HGS opet izaći na izbore, i on kao kandidat za gradonačelnika Splita.</p>