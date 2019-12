Kerum otvara konobu: 'Kuvat ću hobotnicu, mora biti dobro'

Željko Kerum ipak će otvoriti konobu Pršut, ali ne u vili Antičević u Bihaćkoj ulici u središtu Splita nego u Lori, u istom prostoru gdje je proteklih godina držao restoran Lora Grill. Prostor je, kaže, preuredio, a glavni kuhar će biti upravo on. Na ovakav potez nagnao ga je čisti dišpet jer mu je projekt u vili zaustavljen, što zbog susjeda, što zbog konzervatora.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Želim pokazati svima da tamo di ima volje ima i načina. Kad mi ne daju doli, ja ću otvoriti konobu Pršut na drugom mistu, ali to ne znači da sam odusta' od Bihaćke. Čim se stvore uvjeti, ja ću konobu prebacit u vilu - otkriva nam Kerum. Na pitanje u kojoj je fazi postupak pred institucijama, odnosno građevinskom i inspekcijom Ministarstva kulture, Kerum kaže kako su predali projektnu dokumentaciju i sad mogu samo čekati.

- Oni se sada trebaju uguslasiti oko restauracije. Vidiš kakva je to situacija, ta cila kuća se raspada, a meni ne daju da uredim vlastiti prostor. Pa nije to Dioklecijanova palača. A ne smeta im krov od susida koji je od azbesta. Al' neću ja odustati - kaže Kerum.

Na pitanje zašto ne uredi apartmane kad već ne ide s konobom kaže: "Ma neću iz dišpeta!" Povrće koje je posadio u dvorištu vile Antičević, kupus, salata i raštika, sada je već lijepo naraslo, pa bi se moglo, smije se, naći na meniju u konobi Pršut na drugoj adresi.

- Bit će to jedna lipa konoba, a ja ću tamo kuvati svaki dan. Spiza će biti prava domaća, a ovaj misec kuvat ću bakalar na više načina, a bit će tu i hobotnice. Kako je vrime od kolinja, bit će i svinjetine na grillu, pršuta, pečenica... Nećemo ići u široko. Moram to dobro skuvat. Neću da mi ljudi govore da to ne valja – najavljuje Kerum.

Inače, restoran Lora Grill tijekom proteklih par sezona otkako je otvoren radio je samo tijekom zime jer bi Kerum ljeti mijenjao adresu s onom u Rogoznici gdje ima hotelski kompleks i gdje se također često uhvati kuhače, a kuha ne samo za familiju, već i za radnike i za goste.