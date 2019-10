Inspekcija u Kerumovoj vili: 'Tu želim napraviti konobu Pršut'

Zbog radova na secesijskom biseru, Vili Antičević u samom središtu Splita, na teren je izašla građevinska inspekcija, ali i policija koja, kako nam i sami navode, poduzimaju mjere iz njihove nadležnosti. Riječ je o vili čiji je suvlasnik Željko Kerum koji je, kako nam je i sam rekao, još prije šest mjeseci započeo radove na obnovi svoje dvije etaže – podruma i prvog kata.

Kako je riječ o pojedinačnom zaštićenom kulturnom dobru na teren su prošli tjedan izašli i splitski konzervatori koji nisu utvrdili ništa sporno, osim što nije dostavljena potrebna papirologija. Kerumu su krajem prošlog tjedna naložili obustavu radova, dok se ne donese elaborat, no on je to učinio tek jučer, u utorak poslijepodne, nakon što je u dvorištu posadio povrtnjak sa salatom i kupusom.

U međuvremenu su se protiv radova na samoj vili i dvorištu, koji je zajednički prostor, pobunili i braća Marasović, Ivica i Jakša, suvlasnici druge dvije etaže rekavši za Slobodnu Dalmaciju kako je probijanje vrata narušavanje fasade. Naveli su i da je Kerum odštemao betonsku ploču, jedinu takvu u cijeloj kući kako bi iz podruma i mezanina mogao gore u stan čime je narušio statiku građevine.

Željko Kerum u cijeloj priči gleda svoj interes jer mu imovina stoji zapuštena i ne donosi dobit. Stoga je naumio otvoriti konobu imena "Pršut", no kako nam je i sam rekao prošli tjedan, to ne može bez suglasnosti drugih suvlasnika odnosno braće Marasović naglasivši i da bi konoba radila tek do ranih poslijepodnevnih sati.

Što su zaključci građevinske inspekcije i što je Kerum napraviti u sada novim okolnostima nismo uspjeli doznati, kao ni što o svemu ima reći Radoslav Bužančić, šef Konzervatorskog odjela u Splitu koji nam je prošli tjedan kazao kako Kerum zahvatom nije počinio nikakvu štetu na vili.