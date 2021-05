Obraćam Vam se s par riječi. Izišla je ta anketa u 19 sati prema kojoj će se i složiti priča tko će ići u drugi krug. Najvjerojatnije će to biti gospoda koja su spomenuta, na tome im čestitam. Zahvalio bih se svom stožeru koji se maksimalno angažirao, to su vrhunski ljudi. Jasno je bilo što se dešava i u kojem smjeru ide, započeo je u svom stožeru izlaganje Željko Kerum iz HGS-a koji je treći prema izlaznim anketama i neće u drugi krug.

Neće mu biti dovoljno 16,12 % glasova birača u Splitu, a ističe kako se i kampanja vodila protiv njega, a ne za boljitak grada.

- Svi su bili protiv Keruma, anti-Kerum koalicija. Kampanja svih protukandidata je bila protiv Keruma. OK, tako je ispalo. Ulaze dva čovjeka u drugi krug, a tko će biti pobjednik vidjet ćemo za 14 dana. Moramo reći da su ankete do sada bile lažne, ali to mene ne interesira. Ja sam bio gradonačelnik i toga sam se nauživao. Naravno, nije da ne bi volio biti, ali očito neću. Ali netko od mojih ljudi će za četiri godine moći biti gradonačelnik/gradonačelnica ili župan/županica. Požurio sam doći ovdje da ljudima ne padne volja i da ne prestanu kontrolirati glasačke kutije. Nije nam isto hoćemo li imati jednog, pet ili osam vijećnika. Zato sam požurio da dam podršku i da odradimo ono što smo počeli. Neka oni samo šibaju i dodjeljuju nakaradne nagrade za sv. Duju i grad Split i neka se rugaju. To Kerum i HGS nikad neće prihvatiti, borit ćemo se za naš narod, Splićanke, Splićane, našu županiju i sve građane ovdje - objasnio je Kerum i nastavio o drugom krugu i kandidatima za gradonačelnika:

- A oni lagano neka odrede ta dva kandidata i neka udaraju, što se mene tiče, široko vam je polje. Što bi rekli Slavonci: 'Širok šor, ledina'. Svoje sam odradio, ali ja sam tu radi svojih ljudi. Očekivao sam puno manje, hvala vam što ste se usudili u situaciji kakva je ići s Kerumom. Mi smo sad promatrači, neka se oni lagano bore. a vi samo kontrolirajte svaki listić. U koaliciji sam sa građanima Splita i županije te ću takav i ostati. Kad se vražje čestice umiješaju, sve je moguće, ali sad se vi mediji borite s njima pa ćete vidjeti kako će Split izgledati za neko vrijeme. Htio sam da HGS opstane i on će opstati, mladi ljudi su iza nas koji će raditi. Osigurao sam im da opstanu. Imaju pred sobom put i presretan sam zbog toga.

Imao je poruku za one koji su glasali za njega, ali nije im poručio kome da daju svoj glas u drugom krugu. A s kime će koalirati? Bit će to u interesu njega, njegove obitelji, birača i HGS-a.

- Biračima bih rekao da nisu pogriješili kad ste dali glas jer sam dao glas Željku Kerumu. Što ćete dalje napraviti, neću vam kanalizirati, ali neću nikome nametati svoju volju. Ljudi su dali sebi glas jer smo mi svi isti, ne razlikujem akademika od škverskog radnika. Za razliku od vražjih čestica koje će vam vladati gradom Splitom. Lako je za mene, dobio sam batine i izdržao svašta. Ako je Kerum obilježen, obilježeni su oni svi. Imamo prekrasne ljude i radit ću čuda. Prvenstveno, HGS će gledati svoj interes. Jedan od kandidata je rekao da neće gledati svoj interes, a od pet vijećnika su on i žena uzeli sredstva pa rekli da ne gledaju svoje interese. Nego čije? To su lažovi. Gledam interese ljudi koji su mi dali glas i sebe i svoje familije. - rekao je Kerum i završio:

- Željko Kerum je napravio križ na Marjanu, a neće ga srušiti nitko. Ne daj Bože da dođe situacija kao Palestina i Gaza, Tel Aviv i ostalo. Jedino vjerski ratovi mogu srušiti ono što je Kerum napravio. To oni nikad neće napraviti jer nemaju jaja za to. To samo Kerum može napraviti, to sam napravio ja i nitko drugi. Kad moja mater Kata od 88 godina zna da sam ja napravio taj križ, umrijet će sretna. Križ će ostat, a neće biti ni tebe ni mene - križ na Marjanu, a da ne spominjem zapadnu obalu i ostalo. A što će oni napraviti, neka raže te čestice koje sam rekao - poručio je Željko Kerum iz svog stožera i otišao se družiti s okupljenima, a kasnije su i zapjevali 'Splitski tango' Gorana Karana.