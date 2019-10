Kerum uživo na TV: 'Razvodim se! E sad će zvonit' telefoni...'

Davor Bernardić je samo jedan u nizu političara čiji brak nije izdržao. On se priopćenjem oglasio o svom razvodu, a nešto slično, ali na puno bombastičniji način, učinio je i Željko Kerum.

Tadašnji splitski gradonačelnik Kerum je 19. listopada 2009. na početku emisije TV Dalmacije voditeljici Sandri Barčot govorio o stanju u gradskoj upravi, smjeni predsjednika Gradskoga vijeća te problemima u Hajduku. Na kraju emisije kazao je: 'Zbog raznih špekulacija u medijima, budući da mi ipak većina novinara podmeće i moje riječi prečesto izvrću, iskoristit ću vašu emisiju i kazati ovo kako bih izbjegao daljnja prepucavanja'. Zatim je zastao.

- Moram se napiti vode.

- Nije valjda da ste se umorili od upravljanja gradom - upitala ga je voditeljica.

- Ne nisam se umorio, već se radi o privatnom problemu. Već pet godina sam u vezi s djevojkom Fani Horvat. Iako je to protivno mojim svjetonazorima, eto, tako se dogodilo i odlučio sam ipak iznijeti ovo u emisiji uživo i više neću ovo ponavljati. Ni davati izjave medijima! Samo molim za razumijevanje i za moju djecu, i za moju suprugu, kao i moju rodbinu. Teško mi je, no, ovako se dogodilo - rekao je gradonačelnik Splita i naglasio kako je prema građanima uvijek bio iskren i da ga ništa neće omesti da i dalje radi u interesu građana.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Nakon što su se kamere ugasile zamolio je da još jednom pogleda zadnje dvije minute emisije u kojima je priznao preljub, da s studenticom Fani Horvat (24) čeka dijete te da se razvodi, zaključio 'To je to' i dodao da će tek sad početi zvoniti telefoni.

Voditeljica Barčot tada je za Slobodnu Dalmaciju rekla kako svakoga zanima da li je Kerum sve isplanirao, no da ona smatra da je 'želio to skinuti s dnevnog reda'. Dodala je tada i kako se Kerum doima kao da se ne boji reakcija jer je spreman na njih.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kerum je sa bivšom suprugom Ankicom u braku bio 19 godina i imaju kćer Nevu i sina Joška. Supruzi je za Fani rekao prije kandidature za gradonačelnika. Kerum i Fani Horvat su se 2013. vjenčali u Rimu.

Bunjac: Kad mi je rekla da odlazi, nisam mogao vjerovati ušima

Početkom srpnja bivšeg živozidaša Branimira Bunjaca ostavila je supruga i iselila iz obiteljskog doma. O bračnom krahu izvijestio je podužim statusom na Facebooku. Da odlazi, žena mu je, kaže, izvijestila u tjednu kada je imao incident sa saborskom stražom.

- Kad vas ide zlo i naopako, onda se sve skupi u jednom danu. Sve se odigralo preko noći. Kad mi je rekla da odlazi nisam mogao vjerovati svojim ušima. Bio sam u šoku. Za taj scenarij nije bilo nikakve najave. Nismo se u životu posvađali niti je išta bilo da bih mogao posumnjati - rekao je bivši zastupnik Bunjac.

U danima koji su uslijedili nije mogao spavati ni jesti.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ispalo je da sam agresivan, a nitko nije znao što mi je na duši i u kakvom sam psihičkom stanju. Još sam morao odraditi i cijelu kampanju i druge obaveze, a da nitko ne shvati da sam „nokautiran“. Dešavale su mi se pritom nevjerojatne situacije, npr. da mi novinari postavljaju pitanja, a ja ih uopće nisam čuo. Vidio sam da otvaraju usta, ali što su rekli nisam znao. Nekako sam i to progurao - navodi Bunjac.

U to vrijeme svi su primijetili da se s njim nešto zbiva, ali on je o svemu šutio. Uslijedio je raskol u Živom zidu, a potom i njegov odlazak iz stranke pa i iz saborske klupe.

- Smršavio sedam sedam do osam kila od stresa. Svi su mislili da sam u stresu od politike - kazao je Bunjac.

Ivica Račan ženio se tri puta

Prva mu je supruga bila Agata Račan, koja je kasnije postala sutkinja Ustavnog suda. S njom je dobio dva sina, Ivana i Zorana. Druga supruga Jelena Nenadić bila je knjižničarka u Političkoj školi. Treća, Dijana Pleština, s njim je bila u braku od 1993. godine do njegove smrti 2007. godine.

Foto: Nikola Solic/HaloPix/PIXSELL

- Volim žene. Osobito žene iz kojih izbija nešto zapreteno, skriveno. Ne volim ljepotice i lijepe lutke. Takve ne možeš ni naslikati - rekao je u jednom intervjuu. Treću suprugu Dijanu, profesoricu sociologije sa Sveučilišta u Ohiju u SAD-u, Račan je upoznao 1992., kad je s njim radila intervju. Intervju je potrajao tri sata. Prema Račanovim riječima, ne slučajno.

- Što misliš - rekao joj je kasnije - zar bih s bilo kim razgovarao tri sata?

Vladimir Šeks se razveo nakon 30 godina braka i opet oženio

HDZ-ov veteran Vladimir Šeks vjenčao se drugi put 2003. s liječnicom Anicom Ressler na otoku Korčuli. Zavjete su tada razmijenili pred desetak uzvanika u gradskoj vijećnici Blata u tihoj i mirnoj atmosferi, bez pompe i luksuza, uz kumove Branka Bačića i Miroslava Šeparovića.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Političar je prijateljstvo s liječnicom Ressler navodno njegovao dvadesetak godina, a ljubav je kulminirala 2002. kad se zbog nje razveo od supruge Marije, s kojom je proveo više od 30 godina braka. Šeksova druga supruga preminula je 2018. godine.

Goran Pauk (HDZ): Kad sa ženom ne ide, ja odlazim

Goran Pauk, bivši nogometaš i aktualni šibensko-kninski župan, prije nekoliko godina stupio je u treći brak s 19 godina mlađom suprugom.

- Nisam fanatični vjernik koji ne propušta misu. Ali poštujem Crkvu i vjeru, a ako ćemo već o tome, crkveno sam još u prvom braku. Moja prva supruga je inzistirala da se rastanemo i crkveno, ali nije išlo. Koliko god sam pokušavao, rekao je 2017. u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju Goran Pauk (55). Šibensko-kninski župan i bivši uspješni nogometaš rekao je kako mu nije jasno zašto je nekima dozvoljen crkveni razvod braka a drugima ne.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

-To mi je uistinu tajnovito. Kod Thompsona je razvod išao ekspeditivno. Možda postoji neka tajna crkvena kategorizacija koja se odnosi na odabrane, pa se oni mogu i crkveno razvesti i ponovo oženiti. Kako god bilo, na mene se to, izgleda, ne odnosi. Moj svjetovni život je moj stvarni život, on je ogledalo mene kao čovjeka koji je, rekao bi, ostao iskren unatoč politici koja mi je odredila profesionalni put. Lojalan sam stranci, ali imam svoje mišljenje kojeg se ne bojim, nego se za njega borim - dodao je.

O njegovim iskustvima u braku rekao je:

- Nisam za guranje problema pod tepih, pa kad ne ide, ja odlazim. Zbog toga sam se i razveo u 50. godini - kaže Pauk.

Razvodili su se i Zlatko Mateša, Božidar Kalmeta, Tomislav Karamarko, Ivan Vrdoljak...