Ako odete na službene stranice Grada Solina, pod rubrikom o poznatim Solinjanima naći ćete i ime don Lovre Katića, svećenika, povjesničara i književnika rođenog 1887. godine.

Njegova rodna kuća na samom ulazu u grad, nedaleko od samog središta, jučer je sravnjena sa zemljom, a kao investitor na ploči ovješenoj na ogradi stoji ime Mare Sapunar, sestre Željka Keruma i supruge Petroslava Sapunara, predsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Kamena kuća stara barem 150 godina, za koju su stari Solinjani godinama 'navijali' da postane mali gradski muzej, nemilosrdno je srušena bagerom, a na ploči stoji kako se radi o – rekonstrukciji. Nekadašnji vlasnici kuću don Katića ponudili na prodaju prije 20-ak godina, no Grad Solin tada ju je propustio kupiti. Riječ je o objektu od 300-ak četvornih metara stambenog prostora te okućnicom od 480 'kvadrata'.

Kerum je kupio i darovao sestri

Odmah do te stare kuće je i obiteljska kuća Petroslava i Mare Sapunar, i činilo se da kao da je sastavni dio njihova dvorišta. Zapravo, to je i postala, jer je kuću don Lovre Katića s pripadajućom okućnicom kupio Željko Kerum. On je još 2011. godine darovao sestri Mari.

Godinama je stajala zapuštena, a bila je opterećena i hipotekom, no početkom studenog prošle godine teret je obrisan. Također, godine 1970. kuća je na temelju rješenja Zavoda za zaštitu spomenika kulture bila zaštićena, no gradonačelnik Solina, Dalibor Ninčević kaže nam kako danas te zabilježbe više nema te da je investitor dobio legalno riješenje o gradnji novog objekta.

- Ne mogu vam sada reći je li Grad tada imao pravo prvokupa, ali znam da lokalne jedinice često imaju taj problem da nisu u financijskoj mogućnosti otkupiti neku značajnu nekretninu, odnosno da se u tom smislu ne mogu boriti s privatnim investitorima. Da je danas kuća na prodaju možda još i uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju, ali prije 20-ak godina to je bilo puno teže. Evo Grad Solin je nedavno otkupio parcelu nedaleko od Šuplje crkve kako bi zaštitili taj lokalitet. Što se tiče kuće don Katića, mogu reći još i da mi je zaista jako žao što se ovo dogodilo, ali mi tu nismo mogli ništa napraviti. Koliko znam, ta stara kuća bila je u lošem stanju što se tiče njezine statike i svakako je zahtjevala određene zahvate – kaže nam Ninčević potvrđujući nam kako je prema urbanističkom planu investitor na tom mjestu ima mogućnost gradnje prizemlja i dva kata.

- U prizemlju bi trebao biti poslovni prostor, te stambeni na dva kata ili nekakavi smještajni kapaciteti. Investitor bi trebao vratiti spomen ploču – kaže nam Ninčević.

Solinjani šokirani i zgroženi

Riječ je o ploči postavljenoj na obljetnicu rođenja don Lovre Katića, na kojoj stoji : "U ovoj kući rodio se hrvatski povjesničar don Lovre Katić, o stotoj obljetnici rođenja ovu ploču postavlja narod Solina i Splita, 28. listopada 1987. godine."

Solinjani s kojima smo razgovarali mahom su i šokirani i zgroženi načinom na koji se investitorica Mara Sapunar ponijela prema kući za koji drže da ima veliku povijesnu važnost u gradu na Jadru. Posebno ih smeta činjenica da je njezin suprug Petroslav Sapunar rođeni Solinjanin koji je, prije političkih i poduzetničkih voda bio uspješan košarkaš te je 1988. godine proglašen najboljim košarkašem Grada Solina.

- Čudi me potez čovjeka koji je tu odrastao, posebno taj nedostatak senzibiliteta za kulturno nasljeđe vlastitog grada – mahom govore naši sugovornici. Pokušali smo dobiti komentar Petroslava Sapunara, no do zaključenja teksta nije se javio na telefon.