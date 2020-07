\u00a0

Kerumovi su priznali poraz, a Bandić doživio potpuni fijasko

Dugogodišnji gradonačelnik Zagreba Milan Bandić i njegova Stranka rada i solidarnosti na parlamentarnim su izborima, kako zasad stvari stoje, dočekali svoj kraj

<p>Prema izlaznim anketama agencije Ipsos za <a>RTL</a>, zagrebački gradonačelnik <strong>Milan Bandić </strong>ostvario je za sebe povijesno loš rezultat. On je u prvoj izbornoj jedinici, gradu Zagrebu, dobio svega 0,79% glasova.</p><h2>Pratite emisiju Izbori 2020 - Izborna noć na 24sata</h2><p>Prema trenutnim rezultatima DIP-a Milan Bandić, tj. njegova Stranka rada i solidarnosti, ne ulazi u Sabor.</p><p>To je još jedan dokaz da moć gradonačelnika opterećenog zaista nebrojenim aferama nezaustavljivo kopni. </p><p>Još jedan gubitnik ovih izbora je i Željko Kerum. Prema trenutnim rezultatima, ni njegova stranka ne ulazi u Sabor. To je u obraćanju medijima priznao i Igor Stanišić. On je čestitao Andreju Plenkoviću te rekao da će se stranka okrenuti lokalnoj politici. </p><p> </p>