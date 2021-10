Bajkeri, trkači, šetači, nogometaši, pjevači, plesači, veliki i mali ljudi dobra srca slili su se u subotu u Šibenik iz svih krajeva Hrvatske zbog jedne djevojčice koja vodi lavovsku bitku sa zloćudnim tumorom na mozgu.

Pogledajte video: Bajkeri skupljaju novac za Kiaru

Prije mjesec i pol prvi put smo objavili priču u malenoj Kiari Goršić, koja treba pomoć svih vas jer tešku bolest može obuzdati jedino eksperimentalno liječenje u Americi. Ono košta između 2,5 i pet milijuna dolara.

Do danas su se mnoge udruge, klubovi, pjevači znani i neznani, ljudi velika srca, pridružili humanitarnoj akciji "Za Kiaru". Do ove subote prikupljena su oko 4,2 milijuna kuna.

Pogledajte video: Pomozimo Kiari

Ovaj vikend malena će ipak pamtiti kao poseban jer u njezin grad dolaze ljudi iz cijele Hrvatske samo zbog nje.

Heriona Kiara rođena je kad i neprežaljena košarkaška legenda Dražen Petrović i već drugi dan s cijelom Hrvatskom slavi svoj veliki sedmi rođendan.

Prvi je razveselili liječnici i sestre

- Veselo je od jutra. Na Odjelu radiologije Instituta za tumore u Zagrebu dočekali su je liječnici i sestre s balonima i darovima. Vrlo su je razveselili, a i nas. Sad putujemo prema Šibeniku u slavljeničkom tonu – kaže nam u petak vidno dirnuti tata Valentino, koji je sa suprugom Mateom, Kiarom i njezinom mlađom sekom proveo zadnje tjedne u Zagrebu, gdje Kiara ide na zračenje.

Barem na trenutak uspjevaju odagnati misli od bolesti.

- Najvažniji su joj haljina i bakina torta iako svake godine zaključi kako je sekina, koju baka peče dva tjedna kasnije, ispala bolja. Kao i svako dijete, Kiara živi za svoje rođendane i proslave, a i ove godine s prijateljima će se zabaviti u igraonici – kaže Valentino.

Do sada su više puta komunicirali s liječnicima u Americi, gdje ovu tešku bolest "napadaju" eksperimentalnim lijekovima koji imaju određene rezultate.

Detalji liječenja nakon zračenja

- Američka bolnica UCSF čeka nalaze magneta, koje ćemo imati četiri tjedna nakon zračenja. Dogovorena je 23. studenog videokonferencija. U New Yorku također čekaju nalaz magneta, a liječnici iz Houstona žele da dođemo onamo i razgovaramo na licu mjesta, a prijavili smo je i na tretman u Cincinnati, no to je tek početak priče – pojasnio je Valentino do kuda su stigli s procedurom oko eksperimentalnog liječenja.

Veliki oslonac im je onkolog dr. Filip Jadrijević Cvrlje iz Dječje bolnice Klaićeva, kod kojeg se i liječi malena Kiara, kao i Marin Rončević te Đana Atanasovska, roditelji koji nakon svojih bitaka pomažu svima koji se nađu u sličnoj situaciji.

Zaklada "Mila za sve" za Kiaru će donirati 400.000 eura.

- Kad vam liječnici izgovore da za dijete od šest godina jedino preostaje palijativna skrb, sve što ste mislili da vam je bitno u životu nestaje. Kao da ste bili cijelo vrijeme slijepi kraj vlastitih očiju. Ne dao Bog nikome da čuje takvu dijagnozu - rekao je Valentino.

U proljeće su se Kiari počele javljati glavobolje.

Od liječenja konjunktivitisa došli su do dijagnoze zloćudnog tumora.

Kiari možete pomoći na: "Pomoć za Kiaru", Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenoga križa Šibenik, IBAN: HR7823900011500216860, Model: HR 02 Poziv na broj: OIB uplatitelja. Za uplate iz inozemstva: BIC (SWIFT) CODE: HPBZHR2X.