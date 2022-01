Goriva iz obnovljivih izvora kao što su vjetar, sunce i hidroelektrane te iz nuklearne energije mogla bi do kraja ove godine, prvi put u povijesti, doseći polovicu ukupne proizvodnje energije u Kini i smanjiti uporabu fosilnih goriva, objavilo je Kinesko vijeće za električnu energiju.

Kina, koja je trenutno na prvom mjestu u svijetu po emisiji stakleničkih plinova i potrošnji ugljena, planira u 2022. dodati 180 gigavata (GW) novih kapaciteta za proizvodnju energije iz goriva koja nisu fosilna. Tako bi se ukupni kapacitet proizvodnje iz izvora koji nisu fosilni povećao na 1300 GW, objavilo je kasno u četvrtak u svom najnovijem izvješću Kinesko vijeće za električnu energiju.

To bi bila polovica od ukupno 2600 GW energetskog kapaciteta instaliranog do kraja ove godina, od čega na ugljen otpada 1140 GW.

Kina se obvezala "kontrolirati" potrošnju ugljena u razdoblju od 2021. do 2025. i povećati ukupni energetski kapacitet iz obnovljivih izvora, vjetra i sunca, na najmanje 1200 GW do kraja ovog desetljeća kako bi do 2030. dosegla vrhunac potrošnje ugljena, a do 2060. postigla ugljičnu neutralnost.

U svom je izvješću Vijeće prognoziralo da će potrošnja električne energije u Kini u 2022. godini porasti za oko 5 do 6 posto u odnosu na prošlu godinu, čime će dosegnuti od 8,7 do 8,8 bilijuna kilovat-sati.

“Očekujemo da će se opskrba i potražnja za električnom energijom u 2022. uravnotežiti na području čitave zemlje. No, u nekim bi regijama moglo doći do smetnji u opskrbi za vrijeme najveće potražnje u ljetnim i zimskim mjesecima”, objavilo je Kinesko vijeće za električnu energiju u svom izvješću.

Prošle je godine više od pola kineskih regija imalo problem s višemjesečnim nedostatkom električne energije, što je dijelom posljedica niske proizvodnje hidroenergije kao i nedovoljne opskrbe ugljenom.