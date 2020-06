Kina se ne namjerava uplitati u predsjedničke izbore u SAD-u

<p>Kina je u četvrtak objavila kako nema nikakvu namjeru uplitati se u američke izbore, odgovarajući na navode bivšeg Trumpova savjetnika za nacionalnu sigurnost <strong>Johna Boltona </strong>o tome da je američki predsjednik zatražio od kineskog kolege<strong> Xi Jinpinga</strong> pomoć u ponovnom osvajanju izbora.</p><p>Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova <strong>Zhao Lijian</strong> kazao je to upitan da prokomentira Boltonove navode iz ulomaka njegove knjige, što ih je objavio New York Times.</p><p>U nizu bombastičnih optužbi, bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost <strong>Donalda Trumpa</strong>, John Bolton, izjavio je u srijedu da je Trump tražio od kineskog predsjednika Xi Jinpinga da mu pomogne ponovno pobijediti na predsjedničkim izborima, na sastanku iza zatvorenih vrata 2019.</p><p>Bolton, kojega je Trump smijenio u rujnu prošle godine nakon 17 mjeseci u Bijeloj kući, također optužuje predsjednika da je želio zaustaviti istrage kako bi "učinio osobnu uslugu diktatorima koji mu se sviđaju", piše u ulomcima Boltonove knjige u New York Timesu.</p><p>Bijela kuća zasad nije komentirala te navode.</p><p>Optužbe su dio knjige čije tiskanje američka vlada pokušava zaustaviti tužbom, tvrdeći da sadrži povjerljive podatke i da će naštetiti nacionalnoj sigurnosti.</p><p>Ulomci iz knjige "The Room Where It Happened: A White House Memoir" objavljeni su u Wall Street Journalu, New York Timesu i Washington Postu. Cijela knjiga trebala bi biti objavljena 23. lipnja.</p><p>Boltonove optužbe daju dodatni materijal Trumpovim kritičarima uoči predsjedničkih izbora 3. studenoga, uključujući bilješke sa zatvorenih sastanaka Trumpa i Xija.</p>