Donald Trump se panično boji dvije knjige - obje želi zabraniti

Jedna knjiga izlazi ovih dana i opisuje kaos u Bijeloj kući i otkriva Trumpove sporne odluke, a druga dolazi iz obitelji i u knjižarama je sljedeći mjesec - njegova nečakinja otkriva prljave tajne svog ujaka

<p>Dvije knjige koje će se ovih dana pojaviti u knjižarama donijele su <strong>Donaldu Trumpu</strong> velike glavobolje i unatoč velikoj krizi u Americi s korona virusom i prosvjedima diljem zemlje nakon ubojstva <strong>Georga Floyda</strong>, Trump je svu svoju energiju uložio u pokušaje zabrane objave knjige <strong>"Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man"</strong>, koju je napisala <strong>Mary L. Trump</strong>, njegova nećakinja, a koja će biti u prodaji od 28. srpnja.</p><p>Druga je ona <strong>Johna Boltona</strong>, bivšeg Trumpovog savjetnika za nacionalnu sigurnost, čija će knjiga <strong>"The Room Where It Happened"</strong> biti u prodaji od 23. lipnja. Riječ je o njegovim memoarima o danima koje je proveo u Bijeloj kući.</p><p>Trumpova administracija u utorak je sudskim putem zatražila zabranu objave Boltonove knjige, pod izlikom da je Bolton u njoj objavio državne tajne, te da će nacionalna sigurnost biti ozbiljno kompromitirana ukoliko se knjiga pojavi u javnosti.</p><p>Što se tiče njegove nećakinje, Trump, navodi <a href="https://www.businessinsider.com/trump-considers-suing-niece-mary-tell-all-book-nda-report-2020-6" target="_blank">Business Insider</a>, namjerava tužiti Mary L. Trump kako bi je spriječio da objavi knjigu za koju je najavila da će otkriti sve prljave tajne Donalda Trumpa. Među ostalim, Mary L. Trump u knjizi piše kako je Donald Trump ismijavao svog oca posljednih šest godina njegovog života, dok ga je uništavala Alzheimerova bolest.</p><p>Osim toga, Mary L. Trump u knjizi navodno priznaje da je upravo ona bila izvor <strong>New York Timesa</strong> za seriju njihovih tekstova o Trumpovim financijskim afera. Ona je inače kći Trumpovog starijeg brata, a ona i njen brat ostali bez značajnog dijela nasljedstva kojeg su trebali dobiti od djeda. Najveći dio dobili su Trump i njegova djeca, a Mary L. Trump se zbog osporavanja oporuke više godina vukla po sudovima sa svojim ujakom.</p><p>Oporukom su Mary i njen brat Fred ostali bez zdravstvenog osiguranja, koje je bilo ključno za Freda, koji je imao sina s cerebralnom paralizom, čije je liječenje bilo jako skupo. Taj su spor na kraju riješili, ali nikada nije objavljeno pod kojim uvjetima.</p><p>Trump je već angažirao odvjetnike, koji će navodno za početak poslati pismeno upozorenje nećakinji, a Trump kao jedan od argumenata navodi činjenicu da su 2001. godine sklopili sporazum da nikada u javnosti neće govoriti o obitelji. Ugovor su sklopili nakon dogovora oko sporne oporuke Trumpovog oca, odnosno Maryinog djeda.</p><p>U slučaju knjige Johna Boltona, stručnjaci navode da je malo vjerojatno da će Trump uspjeti u zabrani objave njegovih memoara. Sam Bolton je već ranije najavio da će njegovi memoari sadržavati eksplozivne detalje dok je boravio u <strong>Bijeloj kući</strong>, a s Trumpom se često sukobljavao oko raznih pitanja, naročito Irana, Sjeverne Koreje i Afganistana.</p><p>Bolton je ujedno potvrdio sve optužbe Demokrata u procesu oko Trumpovog opoziva, a koje su bile vezane za Ukrajinu.</p><p>Inače, Bolton je svoj rukopis dao na uvid odjelu za pravosuđe početkom godine i početkom travnja je dobio odluku da rukopis ne sadržava državne tajnu, a potom su rukopis u svibnju ponovno poslali na čitanje. U svibnju su mu javili da rukopis ipak sadrži državne tajne, ali Bolton im je odgovorio da je knjiga nakon prve pozitivne procjene već otišla u tiskaru. Osim toga, njegov izdavač je već prošli tjedan podijelio kopije novinarima.</p>